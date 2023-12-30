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Bursa'da şehitleri anmak ve Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Bursa'da şehitleri anmak ve Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Bursa'nın Kestel ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 askeri anmak ve İsrail'in Gazze'de saldırılarını sürdürdüğü Filistinlilere destek vermek için yürüyüş yapıldı. Kestel Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca organize edilen etkinlikte, Kestel Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla ilçe merkezindeki caddelerde 2 kilometre yürüdü.

Bursa\'da şehitleri anmak ve Filistin\'e destek yürüyüşü düzenlendi
30.12.2023 - 16:06,
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Bursa'nın Kestel ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 askeri anmak ve İsrail'in Gazze'de saldırılarını sürdürdüğü Filistinlilere destek vermek için yürüyüş yapıldı.

Kestel Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca organize edilen etkinlikte, Kestel Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla ilçe merkezindeki caddelerde 2 kilometre yürüdü.

Bazı çocukların Filistin'e yapılan saldırılarda hayatını kaybeden akranlarının sarıldığı kefenleri temsilen beyaz örtü taşıdığı yürüyüş, yeniden Kestel Meydanı'na gelinmesiyle sona erdi.

Yürüyüşün ardından grup adına basın açıklamasını okuyan Uludağ İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammet Ali Akbulut, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye saldıran İsrail'i, ona destek veren ve zulme sessiz kalan tüm küresel güç odaklarını nefretle kınadıklarını söyledi.

Uluslararası anlaşmalardan doğan haklılığına rağmen Filistin'e kör ve sağır kalan ulusları, özellikle de Birleşmiş Milletler'i bu zulmü ve işgali sonlandırması adına göreve çağırdıklarını belirten Akbulut, "Sizler kanunların ve insanlığınızın gereği olan vazifenizi hakkıyla yerine getirinceye kadar bu direniş hem cephede hem meydanlarda hem de siyonist milletlerin en büyük korkusu olan kararlı boykot eylemleriyle devam edecektir. İsrail'in attığı her bombayla İsrail'in ve Batı'nın açığa çıkan gerçek yüzü daha net görülmektedir." diye konuştu.

Türkiye'nin yıllardır teröre karşı verdiği mücadeleye değinen Akbulut, "Varlığımıza göz diken hainlerle mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla devam etmektedir. Pençe Kilit Harekatı bölgesinde verdiğimiz 12 şehidimizin mücadelesinin gururu ve gönüllerimizde oluşturduğu acımız tazeliğini asla yitirmeyecektir. Geçmişten bugüne devam eden batılın karşısındaki yılmaz mücadelemize kıyamete kadar devam edeceğiz." dedi.

Grup, şehitler ve Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edilmesinin ardından dağıldı.

Kaynak: AA
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