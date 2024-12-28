Bursa'nın Kestel ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
M.E. (25) idaresindeki 16 BLS 038 plakalı otomobil, Baba Sultan köyü kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Çarpanın etkisiyle araçtan savrulan sürücü, otomobilin altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, M.E'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sürücünün cesedi, Kestel Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kestel'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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