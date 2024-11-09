Ketta'da Tren İstasyonu Patlaması: 17 Ölü

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İSLAMABAD, 9 Kasım (Xinhua) -- Pakistan'ın güneybatısındaki Ketta kentinde bir tren istasyonunda meydana gelen patlamada en az 17 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.

Ketta Sivil Hastanesinden bir yetkili, cumartesi sabahı Xinhua'ya yaptığı açıklamada 17 kişinin cansız bedeninin ve 20 yaralının hastaneye nakledildiğini, yaralıların birçoğunun durumunun kritik olduğunu ve hastanenin yoğun bakım ünitesinde yattıklarını belirterek ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.

Polis Kıdemli Başmüfettişi basına yaptığı açıklamada, patlamanın ülkenin güneybatısındaki Belucistan eyaletinin başkenti Ketta'da çok sayıda yolcunun bilet almak için kuyrukta beklediği sırada tren istasyonunun bilet gişelerinin yakınında meydana geldiğini söyledi.

Yetkili, patlamanın meydana geldiği sırada biletleme merkezinde 100'den fazla kişinin bulunduğunu söyledi.

Şehirdeki tüm hastanelerde acil durum ilan edildi.

Polis yetkilisi, patlamanın niteliğinin henüz doğrulanmadığını belirterek, ilk incelemelerin bunun bir intihar saldırısı olduğunu gösterdiğini söyledi.

Saldırının sorumluluğunu henüz hiçbir grup üstlenmedi.