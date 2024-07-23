Kıbrıs Barış Harekatı'nda Ele Geçirilen Hücumbotlar ve Uçaklar Sergileniyor - Son Dakika
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Kıbrıs Barış Harekatı'nda Ele Geçirilen Hücumbotlar ve Uçaklar Sergileniyor

Kurtuluş Savaşı sonrası Türk Silahlı Kuvvetlerinin planlama, imkan ve kabiliyetiyle icra ettiği, modern anlamdaki ilk müşterek harekat olma özelliği taşıyan Kıbrıs Barış Harekatı'nda kullanılan helikopter ve deniz karakol uçağının yanı sıra ele geçirilen iki hücumbot, Kocaeli'de sergileniyor. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Kıbrıs Rum Muhafız Gücü'nden ele geçirilen iki torpido hücumbotu, Gölcük Deniz Müzesi'nde yer alıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerince 20 Temmuz 1974'te ele geçirilen, harekatın önemli sembollerinden 123K tipi hücumbotlar, ziyaretçilerin hem Türk denizcilik tarihini hem de Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemini daha yakından tanımasına imkan sunuyor. Rum kuvvetleriyle yaşanan sıcak temasın ardından ele geçirilen hücumbotlar, sergi alanındaki konumuyla Türk Deniz Kuvvetlerinin operasyonel yeteneğini gözler önüne seriyor. İngiliz yapımı, 15 metre uzunluğunda, 3 metre eninde duralüminyum alaşımlı gövde yapısı bulunan hücumbotlar, üzerindeki 450 milimetre ikişer torpido tüpü ve 14,5 milimetre silah taşıyan taretiyle dikkati çekiyor. Sivil ziyarete kapalı olan müze, askeri personel ile yakınları ve talepte bulunan okulların öğrencilerince gezilebiliyor. Kıbrıs Barış Harekatı'nda kullanılan AB-204 helikopteri ile S-2E deniz karakol uçağı ise Kartepe ilçesinde Deniz Hava Komutanlığı karargahı önünde sergileniyor. 4 Ekim 1972'de gelen AB-204 helikopteri, Türk Deniz Havacılığının döner kanatlı ilk hava aracı olma özelliğini taşıyor. Güdümlü mermi, torpido ve su bombası atma kabiliyetine sahip helikopter, Su Altı Taarruz Harekatı, personel ve malzeme nakli ile radar ve keşif göreviyle barış harekatının önemli aktörleri arasında yer aldı. Su üstü harbi ve denizaltı savunma harbi maksatlı kullanılan S-2E uçağı ise karargah girişinde sergilenen önemli unsurlar arasında bulunuyor.

23.07.2024 11:19
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Kurtuluş Savaşı sonrası Türk Silahlı Kuvvetlerinin planlama, imkan ve kabiliyetiyle icra ettiği, modern anlamdaki ilk müşterek harekat olma özelliği taşıyan Kıbrıs Barış Harekatı'nda kullanılan helikopter ve deniz karakol uçağının yanı sıra ele geçirilen iki hücumbot, Kocaeli'de sergileniyor.

Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Kıbrıs Rum Muhafız Gücü'nden ele geçirilen iki torpido hücumbotu, Gölcük Deniz Müzesi'nde yer alıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince 20 Temmuz 1974'te ele geçirilen, harekatın önemli sembollerinden 123K tipi hücumbotlar, ziyaretçilerin hem Türk denizcilik tarihini hem de Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemini daha yakından tanımasına imkan sunuyor.

Rum kuvvetleriyle yaşanan sıcak temasın ardından ele geçirilen hücumbotlar, sergi alanındaki konumuyla Türk Deniz Kuvvetlerinin operasyonel yeteneğini gözler önüne seriyor.

İngiliz yapımı, 15 metre uzunluğunda, 3 metre eninde duralüminyum alaşımlı gövde yapısı bulunan hücumbotlar, üzerindeki 450 milimetre ikişer torpido tüpü ve 14,5 milimetre silah taşıyan taretiyle dikkati çekiyor.

Sivil ziyarete kapalı olan müze, askeri personel ile yakınları ve talepte bulunan okulların öğrencilerince gezilebiliyor.

Donanmanın "iki mavi"deki gücü: Deniz Hava Komutanlığı

Kıbrıs Barış Harekatı'nda kullanılan AB-204 helikopteri ile S-2E deniz karakol uçağı ise Kartepe ilçesinde Deniz Hava Komutanlığı karargahı önünde sergileniyor.

4 Ekim 1972'de gelen AB-204 helikopteri, Türk Deniz Havacılığının döner kanatlı ilk hava aracı olma özelliğini taşıyor.

Güdümlü mermi, torpido ve su bombası atma kabiliyetine sahip helikopter, Su Altı Taarruz Harekatı, personel ve malzeme nakli ile radar ve keşif göreviyle barış harekatının önemli aktörleri arasında yer aldı.

Su üstü harbi ve denizaltı savunma harbi maksatlı kullanılan S-2E uçağı ise karargah girişinde sergilenen önemli unsurlar arasında bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kıbrıs Barış Harekatı'nda Ele Geçirilen Hücumbotlar ve Uçaklar Sergileniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kıbrıs Barış Harekatı'nda Ele Geçirilen Hücumbotlar ve Uçaklar Sergileniyor - Son Dakika
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