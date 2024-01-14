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Isparta'da Kıbrıs Gazisi Ahmet Altun'un cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Isparta'da Kıbrıs Gazisi Ahmet Altun'un cenazesi toprağa verildi

Isparta'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 81 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ahmet Altun'un cenazesi Hızırbey Mahallesi'nde toprağa verildi. Koah, kalp ve diyabet hastası olan Altun, rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Asri Mezarlık'ta düzenlenen askeri tören ve kılınan namazın ardından Altun'un cenazesi defnedildi. Cenaze törenine, Altun'un yakınları, Vali Aydın Baruş ve askeri erkan da katıldı.

Isparta\'da Kıbrıs Gazisi Ahmet Altun\'un cenazesi toprağa verildi
14.01.2024 - 19:27,
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Isparta'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 81 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ahmet Altun'un cenazesi toprağa verildi.

Hızırbey Mahallesi'nde yaşayan koah, kalp ve diyabet hastası Altun, rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

Altun, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Asri Mezarlık'taki askeri törenin ve kılınan namazın ardından Kıbrıs Gazisi Altun'un cenazesi defnedildi.

Cenaze törenine, Altun'un yakınları, Vali Aydın Baruş ve askeri erkan katıldı.

Kaynak: AA
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