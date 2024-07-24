Kıbrıs gazisi Hüsnü Yardımcı'nın cenazesi Seydişehir'de defnedildi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Hüsnü Yardımcı'nın cenazesi defnedildi.
Cenaze töreni için Kavak Camisi'ne getirilen Yardımcı'nın (70) Türk bayrağına sarılı naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından Kavak Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene gazinin ailesi ve yakınlarıyla, Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal, İlçe Jandarma Komutanı Muhammed Yaşar Hançer, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Gökhan Arıkan, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
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