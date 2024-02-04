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Kıbrıs gazisi Mehmet Işık, Kırklareli'nde son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kıbrıs gazisi Mehmet Işık, Kırklareli'nde son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi Mehmet Işık, Kırklareli\'nde son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi Mehmet Işık, Kırklareli'nin Kofçaz ilçesindeki evinde vefat etti. Işık için Malkoçlar köyündeki camide tören düzenlendi. Cenaze namazının ardından askeri törenle köy mezarlığına defnedildi. Törene, Işık'ın ailesi, Vali Birol Ekici, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ile vatandaşlar katıldı.

04.02.2024 14:49
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Kıbrıs gazisi Mehmet Işık, memleketi Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İlçedeki evinde vefat eden 71 yaşındaki Işık için Malkoçlar köyündeki camide tören düzenlendi.

Işık'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle köy mezarlığına götürüldü. Cenaze, okunan duaların ardından toprağa verildi.

Törene, Işık'ın ailesi, Vali Birol Ekici, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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