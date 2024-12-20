Kıbrıs'ta Ateşkes Hattı İhlali: BM Askeri Yaralandı

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Kıbrıs'ta ara bölgede bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ateşkes hattını ihlal etmek isteyen bir Rum çiftçinin, ona engel olmak isteyen Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) askerini yaraladığı ve BM aracına zarar verdiği bildirildi.

Derinya bölgesinde bir Rum çiftçi, BM kontrolündeki ara bölgede KKTC'ye ait ateşkes hattını traktörü ile sürmek istedi.

BM barış gücü askerlerinin engelleme girişimleri üzerine Rum çiftçi, traktörünü askerlerin üzerine sürdü.

Rum çiftçi, bir BM askerini yaraladı ve BM'ye ait araca zarar verdi.

Rum çiftçilerin de arkadaşlarına destek vermek üzere bölgeye gelmesi üzerine BM askerleri ile çiftçiler arasında uzun süren gerginlik yaşandı.

BM askerlerinin Rum çiftçileri bölgeden uzaklaştırması ile gerginlik sona erdi.

Kıbrıs'ta görev yapan BM Barış Gücü'nden yapılan yazılı açıklamada, bir barış gücü askerinin yaralandığı ve araca zarar verildiği doğrulandı.

Açıklamada, "BM barış güçlerinin güvenliğine yönelik tehditler ve BM mülküne verilen zararlar kabul edilemez ve bu uluslararası hukuka göre ciddi bir suç teşkil edebilir. Tüm çiftçileri, tampon bölge içindeki çiftçilik faaliyetlerine ilişkin tüm BM kural ve düzenlemelerine uymaya çağırıyoruz. En büyük önceliğimizin, BM kontrolündeki tampon bölgede gerginliği önlemek ve mevcut durumu korumak olduğunu yineliyoruz." ifadesi yer aldı

Kıbrıs'ta KKTC ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) bir birinden ayıran ve 346 kilometre karelik alanı kapsayan "Yeşil Hat" olarak ta bilinen ara bölge, Mart 1964'ten bu yana adada bulunan BMBG tarafından kontrol ediliyor.