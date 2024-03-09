Kıbrıslı mücahit Doktor Ayten Berkalp'in tanıklığı ile Kıbrıs Türk mücadele tarihi belgeselde

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- Kıbrıslı mücahit Doktor Ayten Berkalp'in tanıklığı ile Kıbrıs Türk mücadele tarihi

Mehmet Yayınoğlu imzalı belgeselde, Kıbrıs'taki Türk toplumunun hayatta kalma mücadelesi anlatılıyor

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaşayan kahramanı Dr. Ayten Berkalp, yaşamını ve içinde bizzat yer alarak tanıklık ettiği ülkesinin varoluş ve mücadele tarihini 9 saatlik tarih belgeselinde anlattı.

Kıbrıslı mücahit Doktor Ayten Berkalp'in tanıklığı ile Kıbrıs Türk mücadele tarihine ışık tuttu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaşayan kahramanı Dr. Ayten Berkalp, yaşamını ve içinde bizzat yer alarak tanıklık ettiği ülkesinin varoluş ve mücadele tarihini 9 saatlik tarih belgeselinde anlattı. Mehmet Yayınoğlu imzalı belgesel, Ayten Berkalp'in yaşamıyla iç içe geçen tarihsel olaylara bizzat tanıklığı ile 1950'lerden 1974'e Kıbrıs Türkü'nün uğradığı katliamlar karşısında Türk Mukavemet Teşkilatı örgütlenmesini, mücadele hikayesini konu alıyor. Birinci ve ikinci 'Barış Harekatı' ile başlayan özgürleşme dönemini merkeze alarak kahraman bir Türk kadın doktorun ve Kıbrıs Türkü'nün acılarla dolu başarı öyküsünün aktarıldığı belgeselde Dr. Ayten Berkalp, anestezi uzmanı hekim olarak hizmet verdiği Kıbrıs'ta Türk toplumunun, EOKA ve Rum Yönetimi'nin içinde olduğu katliamlar karşısında gösterdiği savunma ve hayatta kalma mücadelesine dair onlarca olayı ayrıntılarıyla anlatıyor.

1963 yılında gerçekleştirilen ve "kanlı noel" olarak bilinen Türklere yönelik katliamlar sırasında görev yaptığı hastanede tanık olduğu, dönemin Kıbrıs Cumhurbaşkanı olan Makaryos ile yaşadığı bir anısını anlatarak, "Bunun üzerine bana döndü ve İngilizce olarak, sizi hastaneden alıp çıkarmaya geldim. Kendi sarayıma götürüyorum dedi. 'Yani bizi Lefkoşa'nın daha iç kısımlarına götürüp, daha tenha bir yerde öldürmeyi düşünüyorsunuz herhalde. Hayır dedim. Çıkmıyorum. Bizi de hastanede öldürün, öldürdüğünüz diğer iki gencimiz gibi ve dünyaya rezil olun'. Aynen böyle. Karşımdaki bir Cumhurbaşkanı. Ne 'his excellency' dedim, ne sayın cumhurbaşkanı dedim. Hiçbir şey. Sadece direkt olarak konuştum kendisine. Adam şaşırdı ve şöyle eliyle sakalını sıvazladı" ifadelerini kullandı.

Berkalp, Yine "kanlı noel" katliamı sırasında gerçekleştirilen ve Türkiye Cumhuriyeti adına adada resmi görevli olarak bulunan tabib Binbaşı Nihat İlhan'ın görev nedeniyle evinden uzakta olduğu sırada eşi ve oğullarının katledilmesini şu şekilde anlattı:

"Doğrudan doğruya Dr. Fazıl Küçük'ün ofisine gittik. Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı ofisine. Oturun ve yaşadığınız olaylarla ve öldürülenler ile ilgili bize bir rapor hazırlayın dediler. Bana 'şimdi de sizi bir yere götüreceğiz' dedi. Medyayı da alıyoruz beraberimizde. Bahaneyle ilk defa Türk tarafına yabancı medya girebildi. Merak da ediyorlar Türk tarafında ne oluyor diye. Kumsal Mevkiine gelir gibi olduk ve hemen sağa döndü, tam bir evin önünde durduk. İndik ve hemen binanın içine girdik. Niye giriyoruz hiç anlamadım. O hızla geçtik salonu. Kendimi bir banyo odasının içinde buldum. Üzeri kapalı bir küvet. Benimle beraber yabancı medyadan birkaç kişi daha girdi içeriye. Sonra oradaki Türk askerlerinden biri örtüyü kaldırdı ve feci bir manzara gözlerimizin önünde serili kaldı! Siyah saçlı bir kadın yatıyor. Bir tarafında iki çocuk, diğer tarafta bir çocuk. Delik, deşik edilmişler. Aman ne feci bir manzaraydı. Bayılacak gibi oldum, sarsıldım, sallandım ve ondan sonra yüksek sesle ağlamaya başladım"

Yönetmen Mehmet Yayınoğlu, "Dr. Ayten'in Tanıklığı ile Kıbrıs Meselesi" tarih belgeseliyle Kıbrıs meselesinin gerçek öyküsünü, karşı tarih yazan Yunan, Rum, İngiliz ve benzeri kaynaklara cevaben tarihe kayıt olarak geçirilmesi olduğunu belirtti. "Vatanına tutkuyla bağlı bir mücahit, yeminine sadık bir hekim, sahalara aşık bir sporcu" olarak nitelediği Dr. Ayten Berkalp'in Türkiye'de konforlu bir hayat yaşamak yerine kendini, İngiliz sömürge yönetiminin cesaret verdiği Rumların kanlı baskısı altında, tarihinin en zorlu savaşını veren Kıbrıs'taki binlerce vatandaşının geleceğini değiştirmeye adamasını takdirle karşıladığını ve bunun gelecek nesillere aktarılması gerektiğini dile getirdi.