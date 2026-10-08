Kiev'de kabus gibi gece! Apartman X-101 füzesiyle vuruldu: 3 ölü, 33 yaralı - Son Dakika
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Kiev'de kabus gibi gece! Apartman X-101 füzesiyle vuruldu: 3 ölü, 33 yaralı

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Kiev\'de kabus gibi gece! Apartman X-101 füzesiyle vuruldu: 3 ölü, 33 yaralı
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Ukraynalı yetkililere göre Rus ordusunun, başkent Kiev'e dün geceden bu yana düzenlediği hava saldırılarında 3 sivil hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Çernigiv bölgesindeki Priluki şehrine dün düzenlenen saldırıda ise ölü sayısının 5'i çocuk 22'ye yükseldiği bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın Priluki'de bir apartmanı X-101 füzesiyle hedef aldığını öne sürdü.

Ukrayna'nın başkenti Kiev, dün geceden itibaren art arda Rus hava saldırılarının hedefi oldu. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS), Priluki'de yürütülen arama kurtarma çalışmalarının da gece boyunca sürdüğünü açıkladı.

Kiev'de kabus gibi gece! Apartman X-101 füzesiyle vuruldu: 3 ölü, 33 yaralı

KLİÇKO: 1 ÖLÜ, 11 YARALI

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rus ordusunun bu sabah kente hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Kliçko, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 11 kişinin yaralandığını kaydetti.

Kiev'de kabus gibi gece! Apartman X-101 füzesiyle vuruldu: 3 ölü, 33 yaralı

APARTMANA İSABET: 2 ÖLÜ, 22 YARALI

DSNS'nin yazılı açıklamasında, Kiev'in dün gece de Rusya tarafından hedef alındığı ifade edildi. Açıklamada, Desniyan semtindeki bir apartmanın isabet aldığı, burada 2 sivilin hayatını kaybettiği ve 22 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Kiev'de kabus gibi gece! Apartman X-101 füzesiyle vuruldu: 3 ölü, 33 yaralı

PRİLUKİ'DE ÖLÜ SAYISI 22'YE ÇIKTI

DSNS, Rus ordusunun dün Çernigiv bölgesine bağlı Priluki şehrine yönelik düzenlediği saldırının ardından sürdürülen arama kurtarma çalışmalarına ilişkin de bilgi paylaştı. 

Kiev'de kabus gibi gece! Apartman X-101 füzesiyle vuruldu: 3 ölü, 33 yaralı

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye yükseldiği bildirildi. Ölenler arasında 5 çocuğun bulunduğu, 7'si çocuk 54 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Kiev'de kabus gibi gece! Apartman X-101 füzesiyle vuruldu: 3 ölü, 33 yaralı

ZELENSKİY: X-101 FÜZESİYLE HEDEF ALINDI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün gece yaptığı açıklamada Rusya'nın Priluki'deki bir apartmanı X-101 tipi füzeyle hedef aldığını iddia etmişti. Zelenski, o saatteki bilgilere göre Priluki'de 19 kişinin öldüğünü, ülke genelinde ise 25 kişinin hayatını kaybettiğini ve 100 kişinin yaralandığını aktarmıştı.

Kiev'de kabus gibi gece! Apartman X-101 füzesiyle vuruldu: 3 ölü, 33 yaralı
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Kaynak: AA
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