Kiev\'de kabus gibi gece! Apartman X-101 füzesiyle vuruldu: 3 ölü, 33 yaralı

Kiev'de kabus gibi gece! Apartman X-101 füzesiyle vuruldu: 3 ölü, 33 yaralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ukraynalı yetkililere göre Rus ordusunun, başkent Kiev'e dün geceden bu yana düzenlediği hava saldırılarında 3 sivil hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Çernigiv bölgesindeki Priluki şehrine dün düzenlenen saldırıda ise ölü sayısının 5'i çocuk 22'ye yükseldiği bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın Priluki'de bir apartmanı X-101 füzesiyle hedef aldığını öne sürdü.
Ukrayna'nın başkenti Kiev, dün geceden itibaren art arda Rus hava saldırılarının hedefi oldu. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS), Priluki'de yürütülen arama kurtarma çalışmalarının da gece boyunca sürdüğünü açıkladı.
KLİÇKO: 1 ÖLÜ, 11 YARALI
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rus ordusunun bu sabah kente hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Kliçko, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 11 kişinin yaralandığını kaydetti.
APARTMANA İSABET: 2 ÖLÜ, 22 YARALI
DSNS'nin yazılı açıklamasında, Kiev'in dün gece de Rusya tarafından hedef alındığı ifade edildi. Açıklamada, Desniyan semtindeki bir apartmanın isabet aldığı, burada 2 sivilin hayatını kaybettiği ve 22 kişinin yaralandığı aktarıldı.
PRİLUKİ'DE ÖLÜ SAYISI 22'YE ÇIKTI
DSNS, Rus ordusunun dün Çernigiv bölgesine bağlı Priluki şehrine yönelik düzenlediği saldırının ardından sürdürülen arama kurtarma çalışmalarına ilişkin de bilgi paylaştı.
Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye yükseldiği bildirildi. Ölenler arasında 5 çocuğun bulunduğu, 7'si çocuk 54 kişinin de yaralandığı belirtildi.
ZELENSKİY: X-101 FÜZESİYLE HEDEF ALINDI
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün gece yaptığı açıklamada Rusya'nın Priluki'deki bir apartmanı X-101 tipi füzeyle hedef aldığını iddia etmişti. Zelenski, o saatteki bilgilere göre Priluki'de 19 kişinin öldüğünü, ülke genelinde ise 25 kişinin hayatını kaybettiğini ve 100 kişinin yaralandığını aktarmıştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?