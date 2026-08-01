Kiev'e Hava Saldırısı: 9 Ölü, 28 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kiev'e Hava Saldırısı: 9 Ölü, 28 Yaralı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rus ordusu Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 9 kişiyi öldürdü, 28 kişiyi yaraladı.

Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği hava saldırısında en az 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 28 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın bu gece başkente füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

Saldırının yerel saatle 02.36'da başladığı bilgisini veren Kliçko, Kiev'e yönelik balistik füzelerin fırlatıldığını aktardı.

Kliçko, saldırı nedeniyle başkentin farklı merkezlerinde hasarın meydana geldiğini kaydetti.

İlk belirlemelere göre saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini vurgulayan Kliçko, 4'ü çocuk 28 kişinin ise yaralandığını ifade etti.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan açıklamada da Kiev'in 5 farklı semtinde arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada ise ülkeye yönelik hava saldırısının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Kiev, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kiev'e Hava Saldırısı: 9 Ölü, 28 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı gün çiftleşip topluca öldüler Aynı gün çiftleşip topluca öldüler
5 yaşındaki Miraç gübre çukurunda hayatını kaybetti 5 yaşındaki Miraç gübre çukurunda hayatını kaybetti
İş yerini kana buladılar: Bunlara da “yeni nesil“ deniliyor İş yerini kana buladılar: Bunlara da "yeni nesil" deniliyor
Dünyanın en çok otomobil satan şirketi belli oldu Dünyanın en çok otomobil satan şirketi belli oldu
Paşinyan’dan çarpıcı Türkiye kararı Paşinyan'dan çarpıcı Türkiye kararı
Trump’ın iddiası ortalığı karıştırdı Hamas ve İslami Cihad’dan art arda açıklamalar Trump'ın iddiası ortalığı karıştırdı! Hamas ve İslami Cihad'dan art arda açıklamalar

07:52
CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi’ni kaybetti
CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti
07:23
CHP’de yeni kriz Gürsel Tekin görevden mi alındı
CHP'de yeni kriz! Gürsel Tekin görevden mi alındı?
00:50
ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran’daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor
ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran'daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor
23:50
Gazeteci Cem Küçük tutuklandı
Gazeteci Cem Küçük tutuklandı
23:40
Kulisleri sallayan iddia İstanbul’da 3 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Kulisleri sallayan iddia! İstanbul'da 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
23:10
A101’in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA’yı resmen satın aldı
A101'in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA'yı resmen satın aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 08:18:10. #7.13#
SON DAKİKA: Kiev'e Hava Saldırısı: 9 Ölü, 28 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.