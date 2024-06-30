KİK, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim genişletme planını kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KİK, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim genişletme planını kınadı

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Katar, Kuveyt ve Bahreyn, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim yerlerini genişletme planını kınadı. KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, İsrail'in uluslararası hukuka ve meşru kararlara aykırı sistematik ihlallerini reddettiklerini belirtti. Katar, Kuveyt ve Bahreyn Dışişleri Bakanlıkları da İsrail'in kaçak yerleşim birimlerinin yasallaştırılması talebini kınadı ve uluslararası kararlara uymaya çağrıda bulundu.

30.06.2024 02:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Katar, Kuveyt ve Bahreyn, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim yerlerini genişletme planını kınadı.

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden Yahudilerin yaşadığı 5 kaçak yerleşim biriminin yasallaştırılması planına tepki göstererek, İsrail'in uluslararası hukuka ve meşru kararlara aykırı sistematik ihlallerini kesin bir şekilde reddettiklerini belirtti.

Budeyvi, İsrail'in bu tehlikeli politikaları sürdürmesinin bölgedeki sorunları daha da derinleştireceği uyarısı yaptı.

Katar Dışişleri Bakanlığı da yazılı açıklamasında, İsrail'in kaçak yerleşim birimlerinin yasallaştırılması talebinin onaylanması kararını şiddetle kınadığını duyurdu.

Uluslararası meşru kararların bir kere daha ihlal edildiğine işaret edilen açıklamada, İsrail'in tek taraflı uygulamalarının önüne geçilmesi ve uluslararası kararlara uymaya zorlanması çağrısı yapıldı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim yerlerini genişletme planını şiddetle kınadı.

Bu adımın "uluslararası sözleşmelerin apaçık ihlali" olarak nitelendirildiği açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim birimleri faaliyetlerine kesin şekilde karşı olunduğu vurgulandı.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığının açıklamasında da İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, 5 kaçak yerleşim biriminin yasallaştırılması planının kınandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu karar, uluslararası hukukun apaçık ihlali ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması için harcanan çabalara yönelik tehlikeli bir tehdittir." ifadesine yer verildi.

İsrail Güvenlik Kabinesi 28 Haziran'da, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in talebi üzerine Batı Şeria'nın "B bölgesi"nde bulunan 5 kaçak yerleşim biriminin yasallaştırılmasını onaylamıştı.

Filistin ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Kaçak yerleşimler İsrail kanunlarına göre de yasa dışı

Kaçak yerleşim birimleri, genellikle Filistinlilerin özel mülkü olan tarım arazilerine, karavan ve konteyner benzeri prefabrik yapılarla inşa ediliyor.

Batı Şeria'daki uluslararası hukuka aykırı Yahudi yerleşim yerlerinden farklı olarak bu gecekondu yerleşimler, İsrail yasalarına göre de hukuk dışı kabul ediliyor.

Gecekondu yerleşim birimlerindeki İsrailliler, Filistinlileri taciz ederek tarım arazilerine ulaşmalarını engelliyor, İsrail ordusu da buralardaki İsraillilere koruma sağlıyor.

Kaynak: AA

Körfez İşbirliği Konseyi, Batı Şeria, Bahreyn, Kuveyt, İsrail, Katar, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KİK, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim genişletme planını kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:56 Sinan Oğan’dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, ’Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar’ dedi Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi
21:51 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı Polislere dava açılıyor Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı! Polislere dava açılıyor
20:58 İzmir’in 5 ilçesinde orman yangını Bakan Yumaklı bölgede İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede
20:44 Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti
19:30 Fahrettin Altun’un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi Fahrettin Altun'un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi
00:10 MİT Başkanı Kalın’dan Hamas lideriyle kritik görüşme MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme
22:32 ABD’nin ünlü gazetesi, Biden’a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil ABD'nin ünlü gazetesi, Biden'a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil
21:37 Antalya’da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti
21:09 İsviçre Euro 2024’ün ilk çeyrek finalisti oldu İsviçre Euro 2024'ün ilk çeyrek finalisti oldu
21:01 Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu
19:45 Vatandaşa “Asgari ücret yeterli mi“ diye soruldu Verilen yanıt hükümeti düşündürecek Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek
18:18 Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan, İstanbul’daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı
17:44 İmamoğlu, CHP’lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız İmamoğlu, CHP'lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız
17:13 Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 04:14:45. #1.13#
SON DAKİKA: KİK, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim genişletme planını kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement