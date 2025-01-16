KİK'ten Gazze'de Ateşkes Memnuniyeti

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Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasına varılmasını memnuniyetle karşıladı.

KİK Genel Sekreteri Casim el-Budeyvi, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'de ateşkesin ilan edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bunun, güvenliğin geri gelmesinin yanı sıra insani yardımların bölgeye ulaşması ve yerinden edilen vatandaşların bölgelerine dönmesini sağlamasını umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında on binlerce Filistinlinin ölmesinin yanı sıra cami, okul ve hastanelerin bombalandığını hatırlatan Budeyvi, Gazze Şeridi'nde benzeri görülmemiş bir insani krizin yaşandığına dikkati çekti.

Arabulucu Katar, Mısır ve ABD'nin ateşkes için sarf ettiği çabaları takdir eden Budeyvi, KİK ülkelerinin Filistin davasına verdiği desteği yineledi.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 707 Filistinli öldü, 110 bin 265 kişi yaralandı.