KİK'ten İran'a Sert Uyarı - Son Dakika
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KİK'ten İran'a Sert Uyarı

10.06.2026 18:40
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KİK, İran'ın saldırılarını kınadı ve derhal durdurması çağrısında bulundu.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İran'ın Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'ü hedef alan saldırılarının "hiçbir uzlaşıya veya yakınlaşmaya hizmet etmediğini ve diyalog kapılarını kapattığını" belirterek, Tahran yönetimine saldırıları derhal durdurması çağrısında bulundu.

İran'ın Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'e yönelik saldırılarının ardından KİK Bakanlar Konseyi Bahreyn'in başkenti Manama'da toplandı.

Konseyin toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, söz konusu saldırılar "İran'ın pervasız saldırıları" olarak nitelendirilirken, İran'ın düşmanca eylemlerinin hiçbir uzlaşıya veya yakınlaşmaya hizmet etmediği, Konsey ülkelerinin uzun süredir çağrısını yaptığı diyalog yollarını kapattığı ifade edildi.

Açıklamada, İran'dan Körfez ülkelerini, bu ülkelerin çıkarlarını ve vatandaşlarını hedef alan tüm saldırıları derhal ve kalıcı olarak durdurması talep edildi.

Konseyin açıklamasında ayrıca, Tahran yönetiminin düşmanca eylemleri ile bunların bölge güvenliği, uluslararası deniz taşımacılığı ve enerji arzı üzerindeki ciddi sonuçlarından tamamen İran'ın sorumlu olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA

Körfez İşbirliği Konseyi, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Savunma, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

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