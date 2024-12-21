KİK'ten Suriye'ye Destek

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Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, KİK ülkelerinin, Suriye'nin birliği, egemenliği ve güvenliğini sağlama çabalarına tam destek verdiğini vurguladı.

KİK'in internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Budeyvi ve Pedersen, Suriye'nin birliğini ve egemenliğini güçlendirmeye yönelik bölgesel ve uluslararası çabaları ele aldı.

Budeyvi, "Körfez ülkeleri, kardeş Suriye halkı için istikrar, refah ve güvenliği sağlayacak her türlü çabayı destekliyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun, Suriye'nin birliğini ve egemenliğini koruyacak kapsamlı çözüm çabalarına destek vermesi gerektiğinin altını çizen Budeyvi, bu yöndeki çalışmaların Suriye'nin ve halkının daha iyi bir geleceğe ulaşmasına katkı sunacağını belirtti.