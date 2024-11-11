KİK'ten Yemen Saldırısına Kınama

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Arap ülkeleri ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Yemen'in doğusundaki Hadramut ilinin Seyun kentinde bulunan askeri kampa düzenlenen ve Suudi Arabistanlı 2 askerin öldüğü saldırıyı kınadı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Ürdün, Yemen ve KİK'ten yapılan açıklamalarda saldırı kınandı.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, yaptığı açıklamada, saldırıyı "hain bir terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

Açıklamada, "Birinci Askeri Bölge güçlerine mensup bir askerin işlediği bu suç, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli mensuplarını temsil etmeyen, korkakça bir terör eylemidir." ifadeleri yer aldı.

BAE Dışişleri Bakanlığı, "Seyun'daki koalisyon güçleri kampında Suudi kuvvetlerine yönelik korkakça saldırıyı şiddetle kınadığını" duyurdu.

Açıklamada, "BAE'nin, güvenlik ve istikrarı hedef alan ve uluslararası hukuka aykırı olan bu tür terör eylemlerini güçlü şekilde kınadığı ve tüm şiddet ve terör biçimlerini reddettiği" ifade edildi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınayarak Suudi Arabistan'a destek mesajı paylaştı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı da Seyyun'daki meşru Yemen güçlerini destekleyen koalisyon kampında meydana gelen "hain terör saldırısını en güçlü ifadelerle kınadığını" bildirdi.

Ürdün, Suudi Arabistan hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi de Seyun'daki koalisyon kampına düzenlenen saldırıyı kınadığını belirterek, koalisyon güçlerinin "Yemen'in istikrarına, güvenliğine ve birliğine katkıda bulunarak insani ve kalkınma çalışmalarını desteklemek ve yardımcı olmak için büyük ve değerli çabalar gösterdiğini" vurguladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'in doğusundaki Hadramut ilinin Seyun kentinde bulunan askeri kampa 8 Kasım'da düzenlenen saldırıda Suudi Arabistanlı bir subay ve bir astsubayın hayatını kaybettiğini, bir subayın da yaralandığını duyurmuştu.

Saldırıyı Yemen Savunma Bakanlığından bir kişinin gerçekleştirdiği bildirilmişti.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.