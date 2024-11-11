KİK'ten Yemen Saldırısına Kınama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KİK'ten Yemen Saldırısına Kınama

Arap ülkeleri, Yemen'deki terör saldırısını kınayarak Suudi Arabistan'a destek verdiklerini belirtti.

11.11.2024 02:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arap ülkeleri ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Yemen'in doğusundaki Hadramut ilinin Seyun kentinde bulunan askeri kampa düzenlenen ve Suudi Arabistanlı 2 askerin öldüğü saldırıyı kınadı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Ürdün, Yemen ve KİK'ten yapılan açıklamalarda saldırı kınandı.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, yaptığı açıklamada, saldırıyı "hain bir terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

Açıklamada, "Birinci Askeri Bölge güçlerine mensup bir askerin işlediği bu suç, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli mensuplarını temsil etmeyen, korkakça bir terör eylemidir." ifadeleri yer aldı.

BAE Dışişleri Bakanlığı, "Seyun'daki koalisyon güçleri kampında Suudi kuvvetlerine yönelik korkakça saldırıyı şiddetle kınadığını" duyurdu.

Açıklamada, "BAE'nin, güvenlik ve istikrarı hedef alan ve uluslararası hukuka aykırı olan bu tür terör eylemlerini güçlü şekilde kınadığı ve tüm şiddet ve terör biçimlerini reddettiği" ifade edildi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınayarak Suudi Arabistan'a destek mesajı paylaştı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı da Seyyun'daki meşru Yemen güçlerini destekleyen koalisyon kampında meydana gelen "hain terör saldırısını en güçlü ifadelerle kınadığını" bildirdi.

Ürdün, Suudi Arabistan hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi de Seyun'daki koalisyon kampına düzenlenen saldırıyı kınadığını belirterek, koalisyon güçlerinin "Yemen'in istikrarına, güvenliğine ve birliğine katkıda bulunarak insani ve kalkınma çalışmalarını desteklemek ve yardımcı olmak için büyük ve değerli çabalar gösterdiğini" vurguladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'in doğusundaki Hadramut ilinin Seyun kentinde bulunan askeri kampa 8 Kasım'da düzenlenen saldırıda Suudi Arabistanlı bir subay ve bir astsubayın hayatını kaybettiğini, bir subayın da yaralandığını duyurmuştu.

Saldırıyı Yemen Savunma Bakanlığından bir kişinin gerçekleştirdiği bildirilmişti.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

Körfez İşbirliği Konseyi, Körfez İşbirliği Konseyi, Uluslararası İlişkiler, Suudi Arabistan, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Terör, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel KİK'ten Yemen Saldırısına Kınama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:32 Üniversiteli genç kız, kaldığı yurdun bahçesinde ölü olarak bulundu Üniversiteli genç kız, kaldığı yurdun bahçesinde ölü olarak bulundu
22:16 Trump göreve başlamadan Biden’a talimatı iletti: Hizbullah’la ateşkeste ilerleme sağlanmalı Trump göreve başlamadan Biden'a talimatı iletti: Hizbullah'la ateşkeste ilerleme sağlanmalı
21:47 Atatürk’ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı’ya döndü: Hala konuşuyorlar ya Atatürk'ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı'ya döndü: Hala konuşuyorlar ya!
20:47 Narin’in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı Narin'in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı
19:01 Erdoğan’dan Kabine sonrası ’’kayyum’’ mesajı: Türkiye’nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok Erdoğan'dan Kabine sonrası ''kayyum'' mesajı: Türkiye'nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok
11:32 Jose Mourinho’nun Nusret ile çektiği videoya herkes aynı yorumu yapıyor Jose Mourinho'nun Nusret ile çektiği videoya herkes aynı yorumu yapıyor
11:22 Yargıtay Başkanı Sayın Ömer Kerkez’den 10 Kasım mesajı Yargıtay Başkanı Sayın Ömer Kerkez'den 10 Kasım mesajı
11:02 Son seçim anketinde CHP ile AK Parti arasındaki fark 5 puana kadar çıktı Son seçim anketinde CHP ile AK Parti arasındaki fark 5 puana kadar çıktı
10:50 Tarkan’dan duygulandıran 10 Kasım mesajı Tarkan'dan duygulandıran 10 Kasım mesajı
10:47 Doğu Akdeniz’de fırtına uyarısı Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı
10:46 Galatasaray’dan Icardi’ye büyük jest Galatasaray'dan Icardi'ye büyük jest
10:40 Süper Lig devleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle andı Süper Lig devleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andı
10:37 Gelibolu Belediyesi’nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı Gelibolu Belediyesi'nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı
09:57 Wanda Nara’nın yeni sevgilisi Galatasaray taraftarının sinir uçlarıyla oynuyor: En büyük Fenerbahçe Wanda Nara'nın yeni sevgilisi Galatasaray taraftarının sinir uçlarıyla oynuyor: En büyük Fenerbahçe
09:52 Esenyurt’a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 03:15:52. #1.11#
SON DAKİKA: KİK'ten Yemen Saldırısına Kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.