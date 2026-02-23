Kılıç, 2025 Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kılıç, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız" başlıklı fotoğrafını tercih eden Kılıç, "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen" ile Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar" adlı karesini seçti."

"Doğal Yaşam ve Çevre"de Stuart Brock'un "Yasaya karşı" fotoğrafını oylayan Kılıç "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğrafını tercih etti."

"Portre" kategorisinde Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz" fotoğrafından yana oyunu kullanan Akif Çağatay Kılıç'ın "Gazze: Açlık" kategorisindeki tercihi ise Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor" başlıklı fotoğrafı oldu."

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.