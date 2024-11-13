Kılıç Koçyiğit'ten Etki Ajanlığına Sert Tepki

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Haber: DİLAN KUTLU/ Kamera: DURSUN ALKAYA

(TBMM)- DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "etki ajanlığı" düzenlemesinin yeniden getirilmesi durumunda sonuna kadar muhalefet edeceklerini belirterek "AKP aslında gerçekten tek sesli bir ülke yaratmak istiyor. Muhalefetin alanını kısmak istiyor. Var olan muhalif basını sınırlandırmak istiyor. Özellikle de insan hakları örgütlerinden tutalım da birçok sivil toplum kuruluşunun yaptığı bütün faaliyetlerini sınırlandırmak, sadece AKP'ye bağlı sivil toplum gerçeğini hayata geçirmek istiyor. Buna hiçbirimizin razı olması yol vermesi asla ve asla mümkün değil" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, ANKA Haber Ajansı'na etki ajanlığı düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı. Kılıç Koçyiğit, bugün yaşanan süreci şöyle anlattı:

"Grup Başkanvekilimiz Sezai Temelli Danışma Kurulu'na katıldı. Onun yaptığı bilgilendirmede oradaki yaptığı konuşmalar, tartışmalar sonucunda muhalefetin ortak tutumu, özellikle demokratik muhalefetin, basın örgütlerinin, sivil toplumun örgütlerinin karşı koyması sonucunda AKP'nin mevcut 16. maddeyi, Noterlik Kanunu'ndan geri çekeceğine yönelik beyanı var. Bu anlamda madde tasarının içerisinden çıkarılacak. Tabi bu şu anlama gelmiyor, önümüzdeki günlerde yeniden bunu getirmeyecekler anlamına gelmiyor. Bahar aylarında etki ajanlığı meselesini konuşmuştuk. Yine muhalefetin ve toplumun ciddi itirazları sonucunda o düzenlemeyi yapmaktan vazgeçmişlerdi. Sonra getirdiler ve Noterlik Kanunu'na koydular. Şimdi geri çektiklerini ifade ettiler. Bütün muhalefetin bu konuda direnç oluşturacağını kendileri de çok iyi biliyorlardı. Biz de ifade ettik bu yasaya muhalefet edeceğiz dedik. Bu anlamıyla çekilmiş olması demokratik kamuoyunun ve muhalefetin başarısıdır."

"Yeniden getirilirse sonuna kadar muhalefet ederiz"

Kılıç Koçyiğit, etki ajanlığı düzenlemesinin yeniden getirildiği takdirde sonuna kadar muhalefet edeceklerini belirterek şunları söyledi:

"Sonuna kadar muhalefet ederiz, öyle bir düzenlemenin karşısında tutum alırız. Bunu bütün Türkiye halkları böyle bilsin. Çünkü şunu iyi biliyoruz. AKP aslında gerçekten tek sesli bir ülke yaratmak istiyor. Muhalefetin alanını kısmak istiyor. Var olan muhalif basını sınırlandırmak istiyor. Özellikle de insan hakları örgütlerinden tutalım da birçok sivil toplum kuruluşunun yaptığı bütün faaliyetlerini sınırlandırmak, sadece AKP'ye bağlı sivil toplum gerçeğini hayata geçirmek istiyor. Buna hiçbirimizin razı olması yol vermesi asla ve asla mümkün değil."