Kılıç'tan CHP'ye Kaos Eleştirisi

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "CHP'deki tarafları kaosu bitirmeye davet ediyorum. Ana muhalefetin partisinden umut kesilirse muhalefetin tamamından umut kesilir. O takdirde seçime gitmeden seçimin sonuçları belirgin hale gelir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin MYK toplantısı ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kılıç konuşmasının başında, terör örgütü PKK tarafından 2017 yılında katledilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı andı. Terörü bir kez daha kınadıklarını vurgulayan Kılıç, Aybüke Öğretmen'e Allah'tan rahmet diledi.

Kadınları aşağılayan yorum ve yaklaşımlara tepki gösteren Kılıç, "Yaşını başını almış bir iş insanının sözümona bir fıkra üzerinden kadınlarımızı aşağılamasını kınadık, ayıpladık. Bu iş insanı kadar, yanında bulunan ve gülmekten kendini alıkoyamayan zevatı da kınadık, ayıpladık. Yaşı başı, serveti, eğitimi ne olursa olsun herkesi cinsiyetçi, mezhepçi, ırkçı fıkralardan, esprilerden, yorumlardan, saçmalamalardan men ediyoruz. Anadolu ana doludur, Anadolu irfan yurdudur. Saygı ve hürmet Anadolu kadınına borcumuzdur. Malum iş insanının özür dilemesi önemli olmakla birlikte, başlatılan yargı sürecini de bu tür münasebetsizliklerin bir daha yaşanmaması adına değerli buluyoruz" diye konuştu.

"KAOS EŞİTTİR CHP GÖRÜNTÜSÜ SİLİNMELİDİR"

Siyasetin gündeminin "CHP'deki kaos" olduğunu söyleyen Kılıç, şöyle devam etti:

"AK Parti, CHP'ye ne kadar teşekkür etse az gelir… Ekonomiyi, esnafı, enflasyonu, eğitimi, adaleti, aileyi, çiftçiyi, köylüyü değil CHP'yi konuşuyoruz. Bugün Meclis'in kapılarında yaşanan kaos ve arbede Türkiye'ye yakışmıyor. CHP'ye de yakışmıyor. Bir an önce kavga durmalıdır, sulh sağlanmalıdır. Kaotik görüntüler ortadan kalkmalıdır. Tarihi bile belli olmayan cumhurbaşkanlığı seçimine yıllar öncesinden çıkarılan adaya endeksli siyaset bırakılmalıdır. Gündem halk olmalıdır, işsiz gençler olmalıdır, aksayan sağlık sistemimiz olmalıdır. Gündemimiz çiftçilerimiz, köylülerimiz, üreticilerimiz olmalıdır. İflasın eşiğindeki küçük esnafımız, KOBİ'lerimiz olmalıdır. CHP'deki kaosun taraflarına aklıselim, sükunet ve suhulet çağrısı yapıyoruz. Bu kaos bitmelidir. Kaos eşittir CHP görüntüsü silinmelidir. Bir an önce anlaşın, kurultay kararınızı alın. Sorunun kaynağı değil, çözümün adresi olun. Türkiye'yi CHP'yle meşgul etmeyin, iktidarın ekmeğine daha fazla yağ sürmeyin. Dost çağrısı bu kadar olur. Doğruya doğru, yanlışa yanlışı iktidara söylediğimiz gibi CHP'ye de söylüyoruz."

"ÖMÜR BOYU NAFAKAYI KALDIRAN ANAYASA MAHKEMESİNİ KUTLUYORUZ"

Yıllardır mücadelesini verdikleri bir mağduriyetin mahkeme kararıyla sonlanmış olmasının memnuniyetini yaşadıklarını dile getiren Kılıç, "Nihayete eren her mağduriyet büyük bir memnuniyettir. Bir yıllık evliliğe bir ömür nafaka garabeti şükür ki son buldu. Her zeminde seslendirdik, kanun teklifleri verdik, ısrar ettik, takip ettik ve neticelendirdik. Şimdi hiç kimse kısa süreli evliliğe süresiz nafaka konusunu kadına yönelik hak gaspı olarak ele almasın, anlatmasın. Zira çocukların bakımına yönelik babanın yükümlülüğü devam edecek. Bakım ve geçim güçlüğü çeken kadının sosyal yardım ihtiyacını da devlet giderecek. Taraflar, nafaka adı altında uygulanan ömür boyu mahkumiyetten kurtulmuş olacak. Nafaka alanın hakkı var da nafaka verenin hakkı yok mu, hayatı yok mu? İsabetli bir karar, doğru bir adım; Anayasa Mahkemesi'ni kutluyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"DEVLET ZALİM OLAMAZ"

Kılıç, şöyle devam etti:

"Şimdi sıra diğer mağduriyetlerde; zira Türkiye Cumhuriyeti aynı zamanda ne yazık ki adeta bir mağduriyetler cumhuriyeti. 'Efendim çevremizde savaş var, bu konuların sırası mı'. Evet sırası arkadaşlar, Dünyada savaş varsa Türkiye'de de yaşam savaşı var. Bir günle EYT'de emeklilik hakkını kaçıranlar, şimdi 17 yıl prim ödemek ve beklemek zorundalar. Kademeli geçiş yapılmadığı için, akıl ve mantık kullanılmadığı için oluşan bu mağduriyetin sorumlusu vatandaş değil, devlettir. Devlet, mağdur ettiği vatandaşın hak kaybını gidermeli hak gaspını iade etmelidir. Bir başka mağduriyet sahası staj ve çıraklık mağdurları. Her geçen gün sesleri kısılıyor ama yaklaşan seçimlerle birlikte sesleri de tepkileri de yükselecek. Devlete güvenen, mesleki eğitime, staja, çıraklığa yönlendirilen gençlerimiz sigorta kayıtları açıldığı halde sigortalı sayılmayarak EYT kapsamından çıkarıldı. Devlete güvenin bedeli hüsran olmamalıdır, devlete güven karşılıksız kalmamalıdır. Staj ve çıraklık başlangıcı emeklilik hesabında dikkate alınmalıdır."

Devletin şefkat ve adaletle görmesi gereken bir grup da KHK'lı vatandaşlarımızdır. Türkiye Cumhuriyeti, kendi vatandaşlarından adaleti esirgememelidir. KHK'larla devletten atılmış; yıllarca haklarından mahrum bir şekilde yargılanmış, beraat ya da takipsizlik kararı almış, yani Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde aklanmış ihraç kamu çalışanlarının memuriyet hakları iade edilmelidir. Adaletten ayrılmak zulümdür. Ayrılan zalimdir. Devlet zalim olamaz. Devlet haksızlığa kayıtsız kalamaz. 200 bine yakın KHK'lının maruz kaldığı haksızlıklara daha fazla göz yumulamaz."

"TÜRKİYE'DE TARIM BİTİYOR"

Devletin açıkladığı buğday alım fiyatını eleştiren Kılıç, "Bir ton buğdaya devletin verdiği baş fiyat 16 bin 500 lira. Bunun tohumu var, taban gübresi var, üresi var, can gübresi var, traktörü var, mazotu var, pas ilacı, ot ilacı, süne ilacı var. Bir kilo buğdayın çiftçiye maliyeti, bu girdilerle, alınteri hariç, ekipmanların amortismanı hariç 15 lira. Sen veriyorsun 16,5 lira. Enflasyon farkı nerede? Refah payı nerede? Köylü bu rakamlarla borcunu mu kapatsın gelecek yıl için hazırlık mı yapsın? Dikkat çekiyoruz, ikaz ediyoruz: Türkiye'de tarım bitiyor. İster önlem alın, ister almayın köylü köyünü çiftçi toprağını terkediyor. Köylüye bakmayın, köylüyü görün, sorunları görün, çözüm üretin, sorunları bitirin, tarımı bitirmeyin" dedi.

"SİYASİ PARTİLERİ DERNEK YASASI İLE YÖNETMEK YANLIŞTIR"

Yeniden Refah Parti Sözcüsü Kılıç, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP'nin yaşadığı "mutlak butlan" sürecini bir hukukçu olarak değerlendirilmesi istenen Kılıç, şunları kaydetti:

"Siyasi partilerin her şeyi yüksek yargıda, seçimler Yüksek Seçim Kurulunda, üye kayıtları Yargıtay'da, kapatma davaları Anayasa Mahkemesi'nde ama 'butlan' gibi bir siyasi parti için hayati önemde olabilecek kararlar Asliye Hukuk Mahkemesi'nde. Böyle bir çarpıklığın sürdürülebilmesi mümkün değil. Bir Asliye Hukuk Mahkemesi ya da bir üstü olan İstinaf Mahkemesi bir muhalefet partisinin ister ana muhalefet olsun ister diğer muhalefet partilerinden biri olsun canı üzerinde, hayat hakkı üzerinde, yönetim hukuku üzerinde böylesi bir tesir icra edemez. Siyasi partileri dernekler yasası ile yönetmek yanlıştır."

"BİR PARTİNİN HUKUKUYLA BU KADAR DERİNDEN OYNAMAK YANLIŞTIR"

Siyasi partilerin özgün bir siyasi partiler kanunuyla yönetilmesi lazımdır. CHP'de yaşanan bu kaos ama mevcut hukuk bu, mevcut yargı bu. Konu Yargıtay'da, kararın istinafta tedbirli olarak alınmış olması bir hukuk garabeti. ya Yargıtay İstinaf'ın kararına uymazsa? Bozarsa bunu, tedbirli olarak alınmış olmasından dolayı karar behemehal uygulanmış oldu. Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi parti yönetimini devralmış oldu. ya Yargıtay Bölge Adliye Mahkeme'sinden gelen kararı bozarsa o takdirde tedbirden dolayı yönetime gelen mevcut Genel Merkez yöneticileri bırakıp gitmek durumunda kalacaktır. Bir partinin hukukuyla bu kadar derinden oynamamak lazımdır. Bu parti ister CHP olsun, ister DEM olsun, ister MHP olsun, ister bir başkası olsun. Partiler olayı yaşatılmıyor. Milyonların emekleri var. Hakkı var, hukuku var, alın teri var. Bir yönüyle böyle bakıyorum. Diğer yönüyle de CHP'deki tarafları kaosu bitirmeye davet ediyorum. Ana muhalefet partisinden umut kesilirse muhalefetin tamamından umut kesilir. O takdirde seçime gitmeden seçimin sonuçları belirgin hale gelir."

"BU ORTAM HER AN BİR SEÇİM KARARI İLE TÜRKİYE'Yİ KARŞI KARŞIYA GETİREBİLİR"

Kılıç, "erken ya da baskın seçim" ihtimallerini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine, "İktidar kendini hazır hissettiği anda seçim kararını alacaktır. Genel Başkanımızın bu konudaki öngörüsü 2027 yılının sonbaharında bir seçim olacağı yönünde ama CHP'deki bu kaotik durum, muhalefetin dağınıklığı, cumhurbaşkanı adaylarının belirleme süreçlerinde yaşanan belirsizlikler ve deyim yerindeyse AK Parti'nin kendini rakipsiz hissettiği bu ortam her an bir seçim kararı ile Türkiye'yi karşı karşıya getirebilir. Geçen hafta ifade ettim, bir kez daha söylüyorum. Yeniden Refah Partisi olarak erken seçimede hazırız. Baskın seçimede hazırız" yanıtını verdi.