Kılıç'tan Terör ve AB Açıklamaları

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "'Terörsüz Türkiye'yi elbette ki istiyoruz, en çok da biz isteriz ama yapılacakları bilmiyoruz, süreç şeffaf değil." dedi.

Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye" duruşunu desteklediklerini, terör örgütü PKK tasfiye edilecekse eş zamanlı olarak terör örgütü YPG'nin de tasfiye edilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'yi yönetenlerin stratejik ve jeopolitik üstünlükleri fırsata çeviremediğini iddia eden Kılıç, "'Terörsüz Türkiye'yi elbette ki istiyoruz, en çok da biz isteriz ama yapılacakları bilmiyoruz, süreç şeffaf değil." diye konuştu.

Suat Kılıç, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Avrupa Birliği (AB) süreci Türkiye için stratejik öncelik olmalı mı?" sorusunu cevaplayan Kılıç, ABD ile AB arasındaki "bilek güreşi"nin artık görünür hale geldiğini söyledi.

Türkiye'nin bu durumda medeniyet ve demokrasiden yana tercihini yapması gerektiğini belirten Kılıç, "Türkiye tek başına Avrupa Birliği'ne de tek başına ABD'ye de mahkum değildir." ifadesini kullandı.