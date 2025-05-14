Kılıç: Terör sona ermeli - Son Dakika
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Kılıç: Terör sona ermeli

Kılıç: Terör sona ermeli

Yeniden Refah Partisi'nden Suat Kılıç, terörün bitmesini desteklediklerini vurguladı.

14.05.2025 16:40
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, terörün sona ermesinin en çok kendilerini sevindireceğini belirterek, "Bizler milli görüş hareketi olarak, barış girişimlerini destekliyoruz." dedi.

Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son dönemde tek gündem maddesinin "Terörsüz Türkiye" olduğuna dikkati çeken Kılıç, terörün bitmesini herkesten fazla istediklerini söyledi.

Kılıç, "Terörün bitmesi, hukuk ve adaletin tesis edilmesi, en büyük çabayı sarf eden milli görüş hareketi olarak en fazla bizleri sevindirecektir. Dolayısıyla bizler, milli görüş hareketi olarak barış girişimlerini destekliyoruz." diye konuştu.

Kılıç, terör örgütü PKK'nın fesih kararı almasına ilişkin, "Çatı örgüt KCK'dir. PKK fesih kararı aldı ama KCK ne yapacak? KCK terörün merkezi, PKK ve diğerleri ise terör örgütünün şubeleridir. PYD, YPG şubesidir. Açıkça soruyoruz. PKK'yla birlikte KCK, PYD ve YPG de tasfiye edilecek mi?" dedi.

"Yaş çay alım fiyatı 35 lira olmalı"

Suat Kılıç, bugünün Dünya Çiftçiler Günü olduğunu anımsatarak, zirai don nedeniyle rekolte kaybı yaşayan çiftçilerin zor durumda olduklarını dile getirdi.

Yaş çay alım fiyatını da değerlendiren Kılıç, "Bir kilo yaş çay 25 lira 44 kuruş, geçen sene 19 liraydı. Aradaki fark enflasyon farkı kadar bile değil. Verilen para maliyetin karşılığı değil, özel sektör çay fabrikaları devletin verdiğini de vermiyor. Bunun gübresi var, yevmiyesi var, nakliyesi var. Yaş çay alım fiyatına Sayın Cumhurbaşkanı el atmalı, kilo başı fiyat en az 35 lira olarak uygulanmalıdır." ifadelerini kullandı.

10-16 Mayıs tarihlerinin Engelliler Haftası olduğunu hatırlatan Kılıç, Meclise engelli bireyleri kapsayan 2 kanun teklifinde bulunduklarını anlattı.

Suat Kılıç, engellilere yönelik hazırlanan kanun teklifleriyle kamuda istihdam oranının yüzde 3'ten 6'ya çıkarılmasını ve engelli aylıklarının mevcut tutarın üç katına yükseltilerek en düşük emekli maaşı seviyesine getirilmesini hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: AA

Suat Kılıç, Politika, Ekonomi, Güncel, Terör, Refah, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıç: Terör sona ermeli - Son Dakika

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