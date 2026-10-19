Kılıçdaroğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Orav'ı makamında kabul etti

Kılıçdaroğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Orav'ı makamında kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav'ı makamında kabul ettiği belirtildi. Görüşme, CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşti.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav'ı makamında kabul etti.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav ile Genel Merkez'de bir araya geldi.
Kaynak: ANKA
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