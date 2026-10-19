Kılıçdaroğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Orav'ı makamında kabul etti

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav'ı makamında kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav ile Genel Merkez'de bir araya geldi.