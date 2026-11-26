CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Beşiktaş taraftarlarının Filistin halkının yanında yükselttiği ses, insanlığın ortak vicdanının sesidir." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Gürcistan'ın Batum kentinde Beşiktaş taraftarlarına yönelik gerçekleştirilen polis müdahalesini ve Filistin bayrağı açan taraftarların şiddete maruz bırakılmasını şiddetle kınadığını belirtti.

Filistin halkıyla dayanışma göstermenin, zulme karşı ses yükseltmenin ve özgürlük talep etmenin suç olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bir bayrağa, bir dayanışma mesajına tahammülsüzlük göstererek şiddete başvurmak kabul edilemez. Beşiktaş taraftarlarının Filistin halkının yanında yükselttiği ses, insanlığın ortak vicdanının sesidir. Filistin halkının özgürlük ve adalet mücadelesi karşısında susmayacağız; baskı ve şiddet karşısında dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz. Beşiktaş taraftarlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Filistin halkıyla dayanışmamızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Nehirden denize özgür Filistin."