Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve Mızraklı'yı Ziyaret Edecek - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve Mızraklı'yı Ziyaret Edecek

Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve Mızraklı\'yı Ziyaret Edecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve Adnan Selçuk Mızraklı'yı ziyaret edeceğini açıkladı.

27.05.2024 23:06  Güncelleme: 23:07
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(ANKARA) - CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, halen Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'yı yarın ziyaret edeceğini açıkladı.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,  KRT TV'ye konuk oldu. Kılıçdaroğlu, gazeteci Zafer Arapkirli, Elif Doğan Şentürk, Ali Kemal Erdem ve Atakan Sönmez'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, halen Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'yı yarın ziyaret edeceğini duyurdu.

Kılıçdaroğlu, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin CHP'nin evet oyu vermesine yönelik eleştirilerle ilgili soruya şöyle yanıt verdi:

"Bir milletvekilin dokunulmazlığının kaldırılması için anayasa değişikliğine gerek yok. AK Parti'nin grubu yetiyor zaten. Sorun şu, neden bir anayasa değişikliği ile dokunulmazlıklar kaldırılmak isteniyor? Çünkü CHP'ye tuzak kuruyorlar. O dönem terör bir hayli yoğunlaşmış vaziyette. Terör yoğunlaştığına göre, dokunulmazlıkları bir anayasa değişiklikleri halinde getirelim buraya, CHP de buna 'hayır' diyecek o zaman seçimlerde meydanlara çıkıp 'Teröristleri koruyan parti bu' diyeceklerdi. Aklı başında olan bir politikacı eğer üç adım ötesini göremiyorsa zaten siyaset yapamaz. Biz de 'Dokunulmazlıkları kaldırın' kardeşim dedik. Kaldı ki bizim parti programımızda dokunulmazlıkların kaldırılması öngörülmüş. Benim görüşüm değil bu, kurultayın görüşü. Biz de kaldırdık.

"Erdoğan, Demirtaş'ı 'Ben seni başkan yaptırmayacağım' dediği için içeride tutuyor"

Selahattin Bey'in bugün içeride olması, tutuklanması bir hukuk faciasıdır. Erdoğan özellikle onu içeride tutuyor 'Ben seni başkan yaptırmayacağım' dediği için. Başka bir şey de yok. Ne yaptı Selahattin Bey? Eline silah mı aldı? Hangi gerekçeyle yapıyorsunuz bunu? Sadece Selahattin Bey değil Gezi tutukluları var,  milletvekili var, Osman Kavala var. Siz mahkeme kararı, AYM, AİHM kararı uygulamıyorsunuz. Yarın, hem Demirtaş'ı hem Mızraklı'yı ziyaret edeceğim. Siz, demokrasiyi koşulsuz savunmak zorundasınız."

Kaynak: ANKA

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