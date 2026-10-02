Kılıçdaroğlu, gözaltıların ardından Mersin\'de CHP İl Başkanlığı\'nı ziyaret etti

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve iki belediye başkanının gözaltına alınmasının ardından gittiği Mersin'de CHP Mersin İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile iki belediye başkanının gözatlına alınmasının ardından Mersin'e gitti. Mersin programı kapsamında ilk olarak CHP Mersin İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Kılıçdaroğlu'nu burada partililer karşıladı.

Burada il yöneticileri ve milletvekilleri ile durum değerlendirmesi yapan Kılıçdaroğlu, daha sonra Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in evini ziyaret edecek.

Kılıçdaroğlu, son olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi önünde açıklama yapacak.