(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek Çetin'in ailesine, yakınlarına, sevenlerine, CHP camiasına ve millete başsağlığı ve sabır diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından, şu mesajı paylaştı:

"Önceki Genel Başkanımız, TBMM Başkanımız ve Dışişleri Bakanımız Hikmet Çetin'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine, Cumhuriyet Halk Partisi ailemize ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum."