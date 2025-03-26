Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu Ziyaret Etti: 'Adalet Mücadelesi Bunu Gerektiriyor' - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu Ziyaret Etti: 'Adalet Mücadelesi Bunu Gerektiriyor'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, adalet mücadelesinin önemine vurgu yaparak, toplumda huzur için adaletin sağlanması gerektiğini belirtti.

26.03.2025 16:37  Güncelleme: 18:13
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(İSTANBUL) - CHP 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri'de CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, "Verdiğimiz mücadele bir adalet mücadelesidir, bu mücadeleyi haksız kılabilecek taşkınlıklarda da özenle kaçınmak gerekiyor. O zaman geniş kitlelerin desteğini her zaman alabiliriz. Çünkü ben adım gibi eminim bizim gibi düşünmeyenler bile bu ülkede adaletin olmasını isterler. Adaletin olmadığı bir yerde zaten bir toplum huzur içinde yaşayamaz" dedi.

CHP 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ekrem Bey'i gayet moralli gördüm, bu açıdan mutluyum. Moralli olmasının temelinde yatan kendisinin haklılık inancı, gerçekten de haklı davasında, mücadelesinde. Bu ortamda hapse girmek özellikle İBB Belediye Başkanlığı gibi önemli bir görev yaparken bir kişinin hapse atılması doğru değildir. Çünkü Ekrem Bey, bugüne kadar herhangi bir talep geldiğinde gitti ifadesini verdi. Dolayısıyla tutuklanması, hapse atılması demokrasi açısından da insan hakları açısından da doğru bir davranış değildir.

Biraz sohbet ettik, konuştuk. Türkiye meselelerini konuştuk, Orta Doğu'yu konuştuk. Kendisi bazı notlar aldı zaten defteriyle, kalemiyle gelmişti. Gördüğüm manzara şu: İnsanlık tarihi, adalet mücadeleleri tarihidir. Adem'den bu yana adaleti insanlık her aşamada istemiştir. 21'inci yüzyıldayız, yine aynı mücadeleyi yapıyoruz. Bundan sonraki kuşaklarda aynı mücadeleyi yapacaklar. Bizim görevimiz bu ülkeye gerçek anlamda adaletin gelmesi, her evde her ortamda huzurun olmasıdır. İnsanlar görevlerini yaptıkları zaman, onları alkışlamak da bizim görevimizdir. Elbette bu mücadeleyi yaparken mücadeleye haksızlık kazandıracak bir eylemden de özenle kaçınmak gerekiyor. Verdiğimiz mücadele bir adalet mücadelesidir, bu mücadeleyi haksız kılabilecek taşkınlıklardan da özenle kaçınmak gerekiyor. O zaman geniş kitlelerin desteğini her zaman alabiliriz. Çünkü ben adım gibi eminim bizim gibi düşünmeyenler bile bu ülkede adaletin olmasını isterler. Adaletin olmadığı bir yerde zaten bir toplum huzur içinde yaşayamaz.

Bu hapishanede yatan yani Silivri'de yatan çok sayıda saygın ve gerçekten de her sefer adaletsizlikler dolayısıyla dile getirdiğim pek çok insan, bu hapishanede yatıyor. Önümüzdeki hafta da geleceğim. Yine Ekrem Bey dışında diğer arkadaşları da ziyaret edeceğim, Sayın Genel Başkan var onu da ziyaret edeceğim. Dolayısıyla burada tekrar halkıma şunu söylemek isterim; şiddetten, taşkınlıklardan uzak, adalet mücadelesini haklı kılabileceğimiz her türlü mücadeleyi sonuna kadar sürdürmektir. Bunu yaptığımız zaman çok daha güçlü, çok daha dirençli, çok daha beraber olan birbirini kucaklayan bir Türkiye'yi inşa etmiş oluruz."

Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, İnsan Hakları, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu Ziyaret Etti: 'Adalet Mücadelesi Bunu Gerektiriyor' - Son Dakika

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