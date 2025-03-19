Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na Destek: 'Bu Müdahale Kabul Edilemez'

(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Milli iradeye, hukuka ve demokrasiye yönelik bu müdahale kabul edilemez" dedi.

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) başlatılan soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Milli iradeye, hukuka ve demokrasiye yönelik bu müdahale kabul edilemez. Cumhuriyet Halk Partisi'nden intikam almaya çalışanlar, milletin gözünden ve gönlünden düşmüştür. Hak, hukuk, adalet arayışımız devam edecek. Ekrem Bey'e destek ve dayanışma duygularımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.