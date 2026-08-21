Kılıçdaroğlu'ndan İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan İsrail'e Sert Tepki

Kılıçdaroğlu\'ndan İsrail\'e Sert Tepki
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Kılıçdaroğlu, İsrail'in saldırısını ve tehditkar sözlerini Türkiye'ye karşı bir tahrik olarak değerlendirdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na düzenlediği saldırı ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 'Türkiye'ye mesaj verdik, daha iyi anlamalarını sağladık' sözlerinin Türkiye'nin egemenliğine karşı açık bir tahrik, kaba bir saygısızlık olduğunu dile getirerek, "İsrail'in bu pervasız tutumu, yalnızca Türkiye'ye değil, tüm bölgeye yönelik bir tehdittir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İsrail'in Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na düzenlediği saldırı ve Başbakan Netanyahu'nun 'Türkiye'ye mesaj verdik, daha iyi anlamalarını sağladık' sözleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğine karşı açık bir tahrik, kaba bir saygısızlık ve bölgesel barışa yönelik doğrudan bir tehdittir. Hiçbir devlet, hele ki İsrail, Türkiye Cumhuriyeti'ni 'hizaya çekmek' ya da 'ayar vermek' gibi bir dil kullanamaz. Bu üslup, egemen bir devlete yönelik kabul edilemez bir kibir ve küstahlıktır. Türkiye, tarih boyunca bağımsızlığını ve onurunu korumuş bir millettir; kimse bu topraklara 'mesaj' vermeye kalkışamaz. Bu kışkırtıcı dil ve fiili saldırı, Suriye'deki hassas dengeyi bilinçli biçimde bozma, gerilimi tehlikeli noktalara taşıma ve bölgeyi istikrarsızlaştırma niyetini açıkça ortaya koymaktadır.

Milli çıkarlarımız ve bölgesel istikrar, bu tür küstahlıklara karşı kararlı, soğukkanlı ve net bir tutum gerektirir. Türkiye Cumhuriyeti, egemenliğine ve uluslararası hukuka dayalı duruşunu asla taviz vermeksizin sürdürecektir. İsrail'in bu pervasız tutumu, yalnızca Türkiye'ye değil, tüm bölgeye yönelik bir tehdittir. Bu, tarihe kara bir leke olarak geçecek basit bir hareket değil; engel olunmazsa bütün coğrafyayı cehenneme çevirme kastını ilan etmiş bir ülkenin aktif saldırısıdır."

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Türkiye, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika

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