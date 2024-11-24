Kilis Belediyespor'lu Futbolcudan Saha İçinde Evlenme Teklifi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kilis Belediyespor'lu Futbolcudan Saha İçinde Evlenme Teklifi

Kilis Belediyespor\'lu Futbolcudan Saha İçinde Evlenme Teklifi

Kilis Belediyespor'dan Umut Koray Öz, maç sonrası kız arkadaşı Bilhan Şahin'e sürpriz evlenme teklifi yaptı.

24.11.2024 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kilis Belediyespor'da forma giyen futbolcu, maç sonrası sahada kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifinde bulundu.

Ligin 9. haftasında Kilis Belediyespor, Kilis 7 Aralık Stadı'nda Adana Adaletgücü Sporu konuk etti.

Kilis Belediyespor oyuncusu Umut Koray Öz, takımının 4-0 galip geldiği maç sonunda, kız arkadaşı Bilhan Şahin'e evlenme teklifinde bulundu.

Kız arkadaşı Bilhan Şahin'i tribünden sahaya davet eden Öz, taraftarların da yardımıyla "Benimle evlenir misin? Işığım ol sonsuza uzanan" yazılı pankartı açtı.

Öz, diz çökerek kız arkadaşına elindeki yüzükle evlenme teklif etti.

Bilhan Şahin de Öz'ün teklifine "evet" cevabını verdi.

Öz, gazetecilere, takım arkadaşlarının, hocasının ve taraftarların kendisine destek verdiğini söyledi.

Kız arkadaşının çok mutlu olduğunu belirten Öz, "Evlenme teklifini takımımızın başkanı ve arkadaşlarımızla maç sonrası için planlamıştık ama önce maçı almamız gerekti. Sahaya çıktık, gerekeni yaptık ve sonu çok mutlu bitti. İnşallah ilerde daha da mutlu olacağız." ifadelerini kullandı.

Bilhan Şahin de çok heyecanlandığını dile getirerek, teklifin büyük sürpriz olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Futbol, Güncel, kilis, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis Belediyespor'lu Futbolcudan Saha İçinde Evlenme Teklifi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:14 İstanbul’da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
19:10 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı
18:24 Saadet Partisi’nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan Saadet Partisi'nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan
16:53 10 ilimizde eğitime kar engeli 10 ilimizde eğitime kar engeli
12:18 Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: TürkAkım sayesinde başka rotaya ihtiyacımız yok Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: TürkAkım sayesinde başka rotaya ihtiyacımız yok
11:32 Maserati’ye mi biniyor İşte Yavuz Ağıralioğlu’nun özel plakalı makam aracı Maserati'ye mi biniyor? İşte Yavuz Ağıralioğlu'nun özel plakalı makam aracı
11:23 TBMM’de kabul edildi, Bekçilere yeni yetkiler tanındı TBMM'de kabul edildi, Bekçilere yeni yetkiler tanındı
11:10 Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in Toskana keyfi Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in Toskana keyfi
11:00 Bozuk cep telefonu nedeniyle esnafa yumruk atan kadın, dükkana 100 bin TL’lik zarar verdi Bozuk cep telefonu nedeniyle esnafa yumruk atan kadın, dükkana 100 bin TL'lik zarar verdi
10:56 Tuncer Bakırhan’dan Bahçeli açıklaması: ’Hakkını vermek lazım’ Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli açıklaması: 'Hakkını vermek lazım'
10:54 Menajerleri İstanbul’a bile geldi: Premier Lig’in yıldızı adım adım Fenerbahçe’ye Menajerleri İstanbul'a bile geldi: Premier Lig'in yıldızı adım adım Fenerbahçe'ye
10:51 Motorine 1 lira 25 kuruş zam pompaya yansıdı Motorine 1 lira 25 kuruş zam pompaya yansıdı
10:48 Çamurlu ayakkabılarını çıkarıp markete öyle girdi, söyledikleri duygulandırdı Çamurlu ayakkabılarını çıkarıp markete öyle girdi, söyledikleri duygulandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 20:00:32. #1.12#
SON DAKİKA: Kilis Belediyespor'lu Futbolcudan Saha İçinde Evlenme Teklifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.