Kilis'te muhtarlara Muhtarlar Akademisi'nde 10 gün boyunca 13 konuda eğitim veriliyor - Son Dakika
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Kilis'te muhtarlara Muhtarlar Akademisi'nde 10 gün boyunca 13 konuda eğitim veriliyor

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İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Kilis Valiliği ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen 10 günlük Muhtarlar Akademisi eğitimi Kilis'te başladı. Muhtarlara 13 konu başlığında eğitim verilecek ve programla hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Kilis'te muhtarların hizmet kalitesini artırmak ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Muhtarlar Akademisi" eğitim programı başladı.

??????? İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Kilis Valiliği ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi işbirliğiyle il genelindeki muhtarlara yönelik 10 günlük eğitim programı düzenleniyor.

Program, muhtarların görevlerini yürütürken karşılaştıkları sosyal, hukuki, yönetsel, güvenlik, afet yönetimi, iletişim, psikososyal destek, bağımlılıkla mücadele, proje geliştirme ve kurumsal işbirliği gibi alanlarda daha donanımlı hale gelmesini amaçlıyor.

Programda konuşan Kilis Valisi Ömer Kalaylı, akademide 13 konu başlığında muhtarlara eğitimlerin verileceğini söyledi.

Amaçlarının kurumsal kapasitenin artırılması olduğunu belirten Kalaylı, "Bu program ile muhtarlarımızın hizmet kalitesini ve bilgi seviyelerini daha yukarılara çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Kilis Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Karakuş da akademide emeği geçenlere teşekkür etti.

Program, Doç. Dr. Haydar Karaman tarafından muhtarlık kurumunun tarihsel gelişiminin anlatılmasıyla devam etti.

Programa Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zekeriya Akman, muhtarlar ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kilis'te muhtarlara Muhtarlar Akademisi'nde 10 gün boyunca 13 konuda eğitim veriliyor - Son Dakika
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