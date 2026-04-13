Kilis'te Sağanak: 40 Koyun Telef Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kilis'te Sağanak: 40 Koyun Telef Oldu

13.04.2026 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te sağanak yağış sonucu bir ahır çöktü, 40 koyun öldü, jandarma ve AFAD bölgeye sevk edildi.

KİLİS'te gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle ahır çöktü, 40 koyun öldü.

Kentte, gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış sonrası Mağaracık köyünde Hanifi Arslan'a ait ahır çöktü. Ahırdaki koyunlardan 40'ı ölürken, bazı hayvanlar da yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hanifi Arslan, ahırın yağışlardan dolayı toprak kayması sonucu bir bölümünün yıkıldığını ifade ederek, "Olay gece saatlerinde oldu. Ahırda 138 hayvanım vardı. Gece ses duyduk ve dışarı çıktığımızda ahırın duvarının çöktüğünü gördük. Daha sonra jandarmaya bilgi verdik. 40 hayvanım telef oldu. Yetkililerden mümkünse zararımın karşılanmasını istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Jandarma, Güncel, Kilis, AFAD, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 14:41:12. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.