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Kilis Valisi Tahir Şahin, uygulama noktalarında görev yapan polis ekiplerinin yeni yılını kutladı - Son Dakika
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Kilis Valisi Tahir Şahin, uygulama noktalarında görev yapan polis ekiplerinin yeni yılını kutladı

Kilis Valisi Tahir Şahin, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun ile İslahiye yolu üzerinde bulunan uygulama noktasını ziyaret ederek, trafik uygulamasında durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet etti ve vatandaşların yeni yılını kutladı. Şahin, vatandaşların yılbaşını huzur ve emniyet içerisinde geçirmesi için alınan tedbirleri açıkladı ve 2024 yılının ülkeye mutluluk ve sağlık getirmesini temenni etti.

Kilis Valisi Tahir Şahin, uygulama noktalarında görev yapan polis ekiplerinin yeni yılını kutladı
01.01.2024 - 00:31,
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Kilis Valisi Tahir Şahin, uygulama noktalarında görev yapan polis ekiplerinin yeni yılını kutladı.

Vali Şahin, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun ile İslahiye yolu üzerinde bulunan uygulama noktasını ziyaret etti.

Trafik uygulamasında durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet eden Vali Şahin, vatandaşların yeni yılını kutladı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şahin, herkesin yeni yılını tebrik etti.

Vatandaşların yılbaşını huzur ve emniyet içerisinde geçirmesi için her türlü tedbiri aldıklarını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"171 ekibimizle, bin 139 emniyet ve jandarma personelimizle şehrimizin tamamında tüm tedbirleri aldık. Gece boyunca da tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz. Görevi başındaki kurumlarımızı ziyaret ederek yeni yıllarını kutlayacağız. Mutlu ve huzurlu bir yeni yıla inşallah hep birlikte gireceğiz."

Vali Şahin, 2024 yılının ülkeye mutluluk ve sağlık getirmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA
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