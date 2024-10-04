Kim Jong-un'dan Nükleer Tehdit

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SEUL, 4 Ekim (Xinhua) -- Kuzey Kore lideri ve Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri Kim Jong-un, düşmanlarının ülkenin egemenliğini ihlal eden silahlı güçler kullanmaya kalkışması halinde, nükleer silahlar da dahil olmak üzere ülkenin tüm saldırı güçlerini kullanmaktan çekinmeyeceklerini belirtti.

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın Cuma günü bildirdiğine göre, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri açıklamayı, hafta başında teftiş ettiği özel operasyon birimlerinin eğitim üssünde yaptı.

Habere göre, düşmanların tehditkar söylem, eylem, hile ve girişimlerinin Kuzey Kore'nin nükleer silahlarını elinden alamayacağını belirten Kim, ülkesinin nükleer güç olarak mutlak gücünü ve bu gücü kullanma sistem ve işlevini geri dönülmez şekilde güvence altına aldığını vurguladı.

Kuzey Kore lideri, "Nükleer silahlara sahip bir ülke ile girilecek askeri çatışmada hayatta kalma şansı için dua etmek aptalca olur. Böyle bir durum ortaya çıkarsa, Seul'ün ve Güney Kore'nin varlığının kalıcı olması imkansız olur" dedi.