Kim Jong Un, Putin'i Pyongyang'da karşıladı - Son Dakika
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Kim Jong Un, Putin'i Pyongyang'da karşıladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Pyongyang Uluslararası Havalimanı'nda karşıladı. İki lider, Kumsusan Devlet Konuk Evi'nde dostane bir sohbet gerçekleştirdi ve bu ziyaretin Kuzey Kore-Rusya ilişkilerinin stratejik ve geleceğe yönelik gelişiminin güvenilir bir şekilde teşvik edilmesi açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

19.06.2024 10:50
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Pyongyang, 19 Haziran (Xinhua) -- Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) lideri Kim Jong Un, Çarşamba günü ziyaret için ülkeye gelen konuk Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Pyongyang Uluslararası Havalimanı'nda karşıladı.

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore liderinin, geçen yıl Eylül ayında Vostochny Uzay Üssü'nde yaptıkları görüşmeden yaklaşık 270 gün sonra Putin'le Pyongyang'da tekrar bir araya gelmekten duyduğu sevinç ve memnuniyeti dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin de, kendisini karşılamak üzere havaalanına geldiği için Kuzey Kore liderine derin şükranlarını sundu.

Haberde, iki liderin Kumsusan Devlet Konuk Evi'ne vardıktan sonra dostane bir sohbet gerçekleştirdiği ifade edilirken, bu ziyaretin "Kuzey Kore-Rusya ilişkilerinin stratejik ve geleceğe yönelik gelişiminin güvenilir bir şekilde teşvik edilmesi" açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua

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