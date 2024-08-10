Ülkesi felaketle boğuşan Kim Jong-un, yardım tekliflerini reddetti - Son Dakika
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Ülkesi felaketle boğuşan Kim Jong-un, yardım tekliflerini reddetti

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin kuzeybatısında meydana gelen sel felaketi sonucu oluşan hasarları karşılamak için gelen yardım tekliflerini reddetti. Kim, mağdurlarla bir araya gelerek destek sözü verdi.

10.08.2024 13:28  Güncelleme: 14:20
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin kuzeybatısında etkili olan şiddetli yağış ve sellerin yol açtığı hasarları karşılamak için ülkelerden ve uluslararası kuruluşlardan gelen yardım tekliflerini reddetti.

BARINAKLARDA KALANLARLA BULUŞTU

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Kim, seller nedeniyle geçici barınaklarda kalan mağdurlarla bir araya geldi. Kim, gelecek aylarda yaklaşık 15 bin kişinin başkent Pyongyang'a getirilebileceğini aktararak, mağdurları her alanda destekleyeceğini belirtti.

Ülkesi felaketle boğuşan Kim Jong-un, yardım tekliflerini reddetti

YARDIM TEKLİFLERİNİ KABUL ETMEDİ

Ülkelere ve uluslararası kuruluşlara, insani yardım destek sağlama sözleri dolayısıyla teşekkür eden Kim, sellerin yol açtığı hasarların onarılmasını dışardan yardım almadan yapacaklarını ifade etti. Güney Kore, UNICEF, Rusya ve Çin, sel felaketi için Kuzey Kore'ye yardım malzemesi sağlamayı teklif etmişti.

Ülkesi felaketle boğuşan Kim Jong-un, yardım tekliflerini reddetti

AĞIR KAYIP VERDİLER

Kuzey Kore'nin kuzeybatısında bulunan Sinuiju kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle Kuzey Kore-Çin sınırındaki Yalu Nehri'nin taşmasıyla bölgede mahsur kalan 5 binden fazla kişi tahliye edilmişti. Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'deki şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle ölen veya kaybolan kişi sayısının 1000'i aştığını tahmin ettiklerini bildirmişti. Kim Jong-un ise Güney Kore medyasını, ülkesindeki sel felaketinin yol açtığı hasarın boyutuyla ilgili uydurma haberler yapmakla suçlayarak kınamıştı.

Ülkesi felaketle boğuşan Kim Jong-un, yardım tekliflerini reddetti
Kaynak: AA

Kuzey Kore, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ülkesi felaketle boğuşan Kim Jong-un, yardım tekliflerini reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • TC Umut Şentürk: Vallahi bilmiyoruzki ya.gocmen yok.vs yok .belkide.wn dogrusumudur.bu sekil 42 6 Yanıtla
  • Veysi Karaman: adam diktatör ölen ölsün kalan sağlar bizimdir mantiginda 25 17 Yanıtla
  • Ali murat Çetinkaya: Halkı bunu çok sever her kes memnun adamın kimseye ihtiyacı yok 12 5 Yanıtla
  • Kaho Kroyf: iyi de bu yoksul ve aç olduğu gerçeğini değiştirmez o işçi emeklisinin 11 3 Yanıtla
  • Gurkan FİLİZ: Osman Durmuş diye biri.vardi.depremde yardım.kabul etmemişti golcuk.depremitdi sanirim taa o zamandan ornek almışız yada onlar bizi 5 2 Yanıtla
  • sofican fishing: bu teoriye göre gelişmedenmi gelişmişler yani o nasıl oluyor :) vay be evrilmeden evrilmişler :) 0 1 Yanıtla
  • ALİÇO null: enişte bişeyleri tutmadan kabul et yardımı 0 0 Yanıtla

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