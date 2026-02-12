Kim Ju-ae Halef Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kim Ju-ae Halef Oluyor

12.02.2026 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kızı Kim Ju-ae'yi halef olarak ilan etme aşamasında.

Güney Kore'de, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, sık sık "varis" tartışmalarıyla gündeme gelen kızı Kim Ju-ae'yi "halefi" olarak ilan etme aşamasına girdiği yönünde istihbarat elde edildiği bildirildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Ulusal Meclisinin istihbarat komitesinden iki milletvekili, Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisinin (NIS) Kuzey Kore'ye ilişkin son değerlendirmelerini gazetecilerle paylaştı.

Buna göre, etkinliklerde sık sık babasının yanında yer almasıyla dikkati çeken Ju-ae'nin son dönemde bazı devlet politikaları hakkında görüşlerini dile getirdiğine dair işaretler tespit edildi.

İncelemeler sonucunda, Ju-ae'nin artık Kuzey Kore lideri Kim'in "halefi" olarak atanma aşamasında bulunduğuna kanaat getirildiği ifade edildi.

Ju-ae'nin, Kore İşçi Partisinin bu ay sonunda düzenlemesi beklenen ve 5 yıllık kalkınma planının belirleneceği 9'uncu Kongresi'ne katılıp katılmayacağının da yakından takip edileceği belirtildi.

NIS'nin ayrıca Kuzey Kore'nin son dönemde ABD Başkanı Donald Trump'ı "kışkırtmamak" için kıtalararası balistik füze denemelerinden kaçındığı ve Rusya'nın Kursk bölgesinde Ukrayna birliklerine karşı 11 bin civarı Kuzey Koreli askeri konuşlu bulundurduğu sonucuna vardığı aktarıldı.

Kuzey Kore liderinin kızı ve "varis" tartışmaları

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kızı Kim Ju-ae, 2022'de devlet medyasında ilk kez görünmesinden bu yana askeri geçit törenleri ve füze denemeleri dahil birçok etkinlikte babasına eşlik etmesiyle dikkati çekiyor.

NIS, Ocak 2024'teki değerlendirmesinde, 2013 doğumlu olduğu düşünülen Ju-ae'yi Kuzey Kore'nin "en muhtemel halefi" şeklinde nitelendirmişti.

Kim Jong-un'un da sembolik öneme sahip aile anıtını 1 Ocak'ta kızıyla ziyaret etmesi, onu "varisi olarak gördüğüne" yönelik tartışmaları yeniden gündeme getirmişti.

Kaynak: AA

Kuzey Kore, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kim Ju-ae Halef Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Anam anam benim evim“ diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı "Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!
Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
İran’dan ABD’ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump’ın armadası yok edildi İran'dan ABD'ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump'ın armadası yok edildi

11:50
Enes Batur gözaltına alındı
Enes Batur gözaltına alındı
11:46
Hangi şehrin insanı neyle meşhur İşte 81 ilin karakter analizi
Hangi şehrin insanı neyle meşhur? İşte 81 ilin karakter analizi
11:42
Didem Arslan’ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
Didem Arslan'ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
11:03
Merkez Bankası’nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:53
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
10:34
Aguero, Messi’yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 12:17:51. #.0.5#
SON DAKİKA: Kim Ju-ae Halef Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.