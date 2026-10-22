Kim Yo-jong, Güney Kore sınırında alarm seviyesini yükselteceklerini açıkladı - Son Dakika
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Kim Yo-jong, Güney Kore sınırında alarm seviyesini yükselteceklerini açıkladı

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Kim Yo-jong, sınır boyunca alarm seviyesinin yükseltileceğini ve propaganda hoparlörlerinin birkaç gün içinde konuşlandırılmaya hazır olacağını açıkladı. Güney Kore Birleşme Bakanlığı ise Kuzey Kore'yi sınırda çatışma riskini artıran eylemleri durdurmaya çağırdı.

Kuzey Kore, "iç işlerine müdahalesini sürdürmesi" halinde Güney Kore'nin "en korkunç ve en sıkıntılı durumla" karşılaşacağını ve sınır bölgesindeki güvenlik önlemlerinin artırılacağı uyarısında bulundu.

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi ve ülkeyi yöneten Kore İşçi Partisinin (WPK) Genel İlişkiler Dairesinin başındaki Kim Yo-jong, son dönemde gerilimin tırmandığı Güney Kore ile sınırı boyunca alarm seviyesini yükselteceğini açıkladı.

Güney Kore'ye karşı propaganda yayını yapacak hoparlörlerin birkaç gün içinde sınır boyunca konuşlandırılmaya hazır olacağını da vurgulayan Kim Yo-jong, "iç işlerine müdahalesini sürdürmesi" halinde Güney Kore'nin "en korkunç ve en sıkıntılı durumla" karşılaşacağı uyarısında bulundu.

Güney Kore'den Kuzey Kore'ye çatışma riskini artıran eylemleri durdurma çağrısı

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'yi sınırda çatışma riskini artıran eylemleri derhal durdurmaya çağırdı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 1950-53 Kore Savaşı'nı sona erdiren Ateşkes Anlaşması'na aykırı olan, iki ülke arasındaki gerilimi ve Askeri Sınır Hattı (MDL) boyunca çatışma riskini artıran eylemlerin derhal durdurulması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, geçmişteki hataların tekrarlanmaması çağrısı yapılarak iki Kore'nin Haziran 2025'e kadar birbirine yönelik hoparlör yayını yaptığı, bunun ise sınırın iki yakasındaki insanlara "katlanılamaz acılar" yaşattığı kaydedildi.

Gerilimi ve çatışma riskini önlemenin temel çözümünün Kore'nin Askeri Sınır Hattı'nın barışçıl yönetimi için bir iletişim sisteminin bir an önce kurulması olduğuna işaret edilen açıklamada, Kuzey Kore, Güney Kore'yi tehdit etmeyi bırakmaya ve sorunların etkili çözümü için çalışmaya çağırıldı.

İki Kore arasında sınır gerilimi tırmandı

Son dönemde Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerilim, Askerden Arındırılmış Bölge'de 21 Eylül'de Güney Koreli 3 askerin bir kara mayınının patlaması sonucunda yaralanması ve Seul'ün olaya ilişkin Pyongyang'ı suçlamasıyla yeniden tırmandı.

Kuzey Kore, patlamanın sorumluluğunu reddederek askerlerine ateş açılması halinde "derhal ve acımasız" şekilde karşılık vereceğini belirtmişti.

Kim Yo-jong, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, güney sınırında "Güney Koreli askeri haydutlar" kaynaklı "ciddi" istikrarsızlık durumu olduğunu iddia ederek Seul hükümetini provokasyonla suçlamıştı.

Kim Yo-jong, güney sınırlarında konuşlu taktiksel saldırı aracı sayısını artırmayı ve hoparlörden geçen yıl durdurdukları propaganda yayınlarına tekrar başlamayı değerlendirdiklerini belirtmişti.

Ardından Güney Kore Genelkurmay Başkanı Jin Yong-sung, cephe hattındaki birliği ziyaretinde askerlere, Kuzey Kore'nin Güney Kore'nin meşru önlemlerini gerekçe göstererek yeni provokasyonlara başvurması halinde kararlı şekilde karşılık verilmesi talimatını vermişti.

Kaynak: AA
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