Güncel

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon hesaplamasına göre, konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı belli oldu. Buna göre; kira artış oranı yüzde 58,51 olacak.

TÜİK'in aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla konut ve iş yeri kira artış oranları belli oldu. Konut ve iş yeri kiralarına 12 aylık ortalama üzerinden artış yapılıyor. Böylece, kira artış oranı yüzde 58,51 oldu.

İktidar, TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranlarını kiralarda ani yüksek artışlar nedeniyle yıl boyunca konutlarda yüzde 25 ile sınırlandırmıştı. Bu uygulama 2024 Temmuz ayında sonlandırımış ve süre uzatılmamıştı.