Kıraç, Mardin Kültür Yolu Festivali\'nin 7\'nci konserinde sahne aldı

MARDİN Kültür Yolu Festivali'nin 7'nci konser akşamında sahne alan Kıraç, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser alanını dolduran dinleyiciler, şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Mardin Kültür Yolu Festivali'nin 7'nci konser akşamında Kıraç, Mardin Valiliği Artuklu Fuar Alanı'nda sahne aldı. Sanatçı, aralarında 'Endamın Yeter'in de bulunduğu sevilen eserlerini seslendirdi. Kıraç'ın seslendirdiği şarkılara dinleyiciler de eşlik etti.

Mardin Kültür Yolu Festivali, 25 Ekim'e kadar konser ve çeşitli kültür sanat etkinlikleriyle sürecek.