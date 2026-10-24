Kıraç, Mardin Kültür Yolu Festivali'nin 7'nci konserinde sahne aldı - Son Dakika
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Kıraç, Mardin Kültür Yolu Festivali'nin 7'nci konserinde sahne aldı

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Kıraç, Mardin Kültür Yolu Festivali\'nin 7\'nci konserinde sahne aldı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Mardin Kültür Yolu Festivali'nin 7'nci konserinde Kıraç, Artuklu Fuar Alanı'nda sahne aldı. Alanı dolduran dinleyiciler, 'Endamın Yeter'in de aralarında bulunduğu şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti; festival 25 Ekim'e kadar sürecek.

MARDİN Kültür Yolu Festivali'nin 7'nci konser akşamında sahne alan Kıraç, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser alanını dolduran dinleyiciler, şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Mardin Kültür Yolu Festivali'nin 7'nci konser akşamında Kıraç, Mardin Valiliği Artuklu Fuar Alanı'nda sahne aldı. Sanatçı, aralarında 'Endamın Yeter'in de bulunduğu sevilen eserlerini seslendirdi. Kıraç'ın seslendirdiği şarkılara dinleyiciler de eşlik etti.

Mardin Kültür Yolu Festivali, 25 Ekim'e kadar konser ve çeşitli kültür sanat etkinlikleriyle sürecek.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kıraç, Mardin Kültür Yolu Festivali'nin 7'nci konserinde sahne aldı - Son Dakika
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