Kiracılara Ayrımcılığa Cezai İşlem - Son Dakika
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Kiracılara Ayrımcılığa Cezai İşlem

TİHEK, kiracıdan otopark için ev sahibinden izin istenmesini ayrımcılık olarak değerlendirdi.

02.02.2025 11:16
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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), kiracı olduğu gerekçesiyle ikamet ettiği sitenin otoparkından faydalanması için ev sahibinden izin alma şartı istenen kişinin başvurusunda, "servet temelinde ayrımcılık" yapıldığına hükmetti, ev sahibi ile site yönetimine 70'er bin lira idari para cezası uyguladı.

TİHEK'in kararına göre, İstanbul'da bir sitede oturan F.G'ye, site yönetiminden, kira sözleşmesinde otopark kullanım izninin belirtilmediği, kiracıların otoparkı kullanabilmesi için ev sahibinin imzalı izin belgesi alması gerektiğini belirtir e-posta geldi. İletide, ev sahibinden izin belgesi ve araç ruhsatını yönetime teslim etmemesi halinden otoparkı kullanamayacağı belirtildi.

Kira sözleşmesinde otopark hakkını kısıtlayan herhangi bir hükmün olmadığını, ortak kullanım alanı niteliğindeki otoparkların kullanımının ev sahibi veya site yönetimi tarafından engellenemeyeceğini savunan F.G, ayrımcılığa uğradığını iddia ederek, TİHEK'e başvurdu.

Konuyla ilgili görüşü sorulan site yönetimi, kiracıların konutların kullanım hakkının bulunduğu, otoparkı kullanabilmelerinin ancak ev sahiplerinin iznine bağlı olduğu yönünde yönetim kurulu kararı aldıklarını bildirdi.

Başvuruyu inceleyen TİHEK, "servet temelinde ayrımcılık" yapıldığına hükmetti. TİHEK, site yönetiminin kararına uygun hareket eden ev sahibi ile site yönetimine ayrımcılık yasağının ihlali nedeniyle 70'er bin lira idari para cezası uyguladı.

Kararın gerekçesinden

TİHEK'in kararında, Anayasa'nın 10. maddesinde herkesin "kanun önünde eşit" olduğunun güvence altına alındığı belirtilerek, devlet organları ve idare makamlarının bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun hareket etmesinin zorunlu olduğu vurgulandı.

6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nda da ayrımcılığın yasaklandığına işaret edilen kararda, "Herkes, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada eşittir." hükmü hatırlatıldı.

Başvuru konusu olayda, muhatap site yönetiminin uygulamasının yalnızca kiracılara yönelik olduğu belirtilen kararda, "servet temelinde farklı muamele" yapıldığı ifade edildi.

Kiracılara yönelik servet temelinde yapılan farklı muameleden site yönetim kurulu ile birlikte ev sahibinin de sorumlu olduğuna işaret edilen kararda, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Muhatap site yönetiminin, 6701 sayılı Kanun kapsamında doğrudan ayrımcılık niteliğinde yalnızca kiracılara yönelik bir uygulama yürüttüğü, uygulamanın meşru bir amaç taşımadığı, muhatap ev sahibinin yönetim kurulu kararı uyarınca hareket ettiği anlaşılmış olup başvuranın, sunulan otopark hizmetinden diğer kişilere kıyasla eşit bir şekilde yararlanmasının muhataplar tarafından engellenmesi suretiyle servet temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kanaatine varılmıştır. İhlalin etki ve sonucunun ağırlığı ile muhatapların ekonomik durumu ve hukuki konumu göz önünde bulundurularak ihlal konusu eylemle ilgili muhataplara ayrı ayrı olmak üzere 70 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA

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