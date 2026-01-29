İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Kırgız Başkonsolos Toktobekoviç'i Ağırladı

(İZMİR) - Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Chyngyz Toktobekoviç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı ziyaret etti. Görüşmede, kardeş şehir olan İzmir ve Bişkek arasındaki ilişkiler başta olmak üzere ticari ve turistik iş birliği olanakları konuşuldu. Başkan Tugay, Kırgız heyetini, 21 Mart'ta İzmir'de yapmayı planladıkları bahar bayramı kutlamalarına davet etti. Tugay aynı zamanda Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un adını İzmir'de bir kütüphanede ölümsüzleştirmek istediklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Chyngyz (Çıngız) Toktobekoviç'i ve beraberindeki Kırgızistan heyetini konuk etti. Göreve geldikten sonra ikinci şehir ziyaretini İzmir'e düzenleyen Başkonsolos Chyngyz Toktobekoviç, Başkan Cemil Tugay'ı İzmir Sanat'ta ziyaret etti. Görüşmede Başkan Tugay ve Başkonsolos Toktobekoviç'e İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım, İzmir Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Selin Sayın Kapancı, Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Muavin Konsolosları Esen Almasbekov, İliyaz Shanyev ve Başkonsolos Yardımcısı İlyaz İsmailov eşlik etti.

"Kardeş şehir Bişkek ile ilişkileri canlandırmak istiyoruz"

Kırgızistan heyetini İzmir'de misafir etmekten mutlu olduklarını ifade eden Başkan Cemil Tugay, İzmir'in Kırgızistan'ın başkenti Bişkek ile kardeş şehir olmasına karşın ilişkilerin istenilen düzeyde olmadığını söyledi. İki şehir arasında ilişkilerin geliştirilmesi için özel çalışma yürüttüklerini söyleyen Başkan Tugay, "Bu dönemde iki şehir arasındaki ilişkileri mutlaka canlandırmak istiyoruz. Burada Türk Dili Ailesi Günü kutladık. İzmir'de okuyan Türk cumhuriyetlerinden herkesi davet ettik. 40 civarında Kırgız öğrencimiz geldi. Bişkek ile ilişkileri başlatmamız lazım. Biz, Kırgızistan'a kendimizi çok yakın hissediyoruz. Ticaretin gelişmesi, yatırımların gerçekleşmesi için de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak üstüme düşen bir şey varsa yapmaya hazırım. Bizim Kırgızistan'la, Azerbaycan'la, Kazakistan'la, Türkmenistan'la, Özbekistan'la ilişkilerimiz mutlaka gelişmeli. Gelecekte bu bölgeler ve oradaki potansiyel çok önemli olacak. Birbirimizi desteklememiz lazım" şeklinde konuştu.

"Güzel bir bayram geçirmek istiyoruz"

21 Mart bahar bayramında İzmir'de özel bir kutlama organize etmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Tugay, "Biz bu yıl baharın gelişi için 21 Mart'ta kardeş ülkelerimizle bir bayram kutlaması yapalım diye planladık. Bu konuda da yardımcı olmanızı isteriz. Katılımınızı bekleriz. Hem Türkiye'den hem de diğer ülkelerden sanatçılar davet edeceğiz. Büyük bir konser ve etkinlikler düzenleyeceğiz. Güzel bir bayram geçirmek istiyoruz. Kültürpark'ta bu etkinliğin yapılacağı güzel bir alanımız var. İzmir'de de ilk defa yapılmış olacak" diye konuştu.

Başkonsolos Toktobekoviç: İzmir ile Kırgızistan için adım atmalıyız

İlişkilerin karşılıklı geliştirilmesi için düşündükleri çalışmaları aktaran Başkonsolos Chyngyz Toktobekoviç, "İzmir'e ilk defa geldim. Burasının havası, insanları, yemekleri, hepsini çok beğendik. Sizinle tanışmak için geldim. İzmir ile Bişkek kardeş şehir ama en son uzun zaman önce bir ziyaret olmuş. Sizi Kırgızistan'a davet ediyorum. Kırgızistan ile Türkiye birdir. İki ülkenin gelişmesi için yapmamız gereken şey ticari anlaşmaların artırılması. Biz turizmi de geliştirmek, ekonomiyi güçlendirmek istiyoruz. Sizlerin desteğinizin olacağından eminim. Buradaki sanayicileri, iş insanlarıyla toplantı yapabiliriz. İlgisi olanları Kırgızistan'da misafir etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Tugay'dan Cengiz Aytmatov jesti

Dünya edebiyatının usta ismi Cengiz Aytmatov'u İzmir'de edebiyatla ölümsüzleştirmek istediklerini söyleyen Başkan Tugay, "Ben Cengiz Aytmatov'u da çok seviyorum. O yüzden Kırgızlara karşı da bir hayranlığım var. Biz edebiyatla bağlantılı bir şeyler yapmak istiyoruz. Bizim daha fazla onu anlatmamız lazım. Onun adına bir kütüphane açmak ve heykelini kente kazandırmak istiyorum" dedi.

Başkan Tugay'ın ifadeleri üzerine Başkonsolos Toktobekoviç, "Biz sizin yanınızdayız. Çok şanslıyız ki, Cengiz Aytmatov'u çok seven bir belediye başkanı ile karşılaşıyoruz. Bu bizleri çok mutlu ediyor, sevindiriyor" şeklinde konuştu.