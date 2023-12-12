 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un doğumunun 95. yılı anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un doğumunun 95. yılı anıldı

Kırgızistan'da, dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un doğumunun 95. yılı etkinliklerle anıldı. Etkinlikler arasında belgesel film gösterimi, tiyatro oyunu ve sergiler yer aldı. Aytmatov, kabri başında da sevenleri tarafından anıldı.

Kırgız yazar Cengiz Aytmatov\'un doğumunun 95. yılı anıldı
12.12.2023 - 13:33,
Abone Ol

Kırgızistan'da, dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, doğumunun 95. yılında anıldı.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığının organizasyonunda merhum Aytmatov'un doğumunun 95. yılında etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, bazı bakanlar, milletvekilleri, Aytmatov'un ailesi, diplomatlar, bilim ve kültür dünyası temsilcileriyle birçok ülkeden akademisyen katıldı.

Yazar Aytmatov'un röportajının yer aldığı belgesel filmiyle başlayan etkinlikte, 18 Kasım'da 24 ülkenin katılımıyla düzenlenen ve sinema sanatçısı Türkan Şoray'ın onur konuğu olduğu 1. Bişkek Uluslararası Film Festivali belgeseli gösterildi.

Etkinlik, yazarın eserinden esinlenerek hazırlanan "Hepimiz aynı gemideyiz" adlı tiyatro oyunuyla devam etti.

Kırgızistan Devlet Sekreteri Suyunbek Kasmambetov, yazarın ismini yaşatmak amacıyla etkinlikler düzenleyen kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkürlerini iletti.

Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Altınbek Maksutov, burada yaptığı konuşmada, "Cengiz Aytmatov, bir Kırgız'dır ve bizim gururumuzdur." dedi. Maksutov, Aytmatov'un isminin yaşatılması için düzenlenen etkinliklere işaret ederek, kasımda Antalya'da Cengiz Aytmatov'un adını taşıyan bir kütüphanenin kurulduğunu anımsattı.

Yazar, kabri başında anıldı

Kırgız yazar, yoğun kar yağışına rağmen bilim insanları, meslektaşları, akrabaları, ailesi ve sevenleri tarafından kabri başında da anıldı.

Rusya Edebiyat Tarihi Devlet Müzesi, Kırgız Milli Kütüphanesi bünyesindeki Kırgızistan- Türkiye Cengiz Aytmatov Kültür Merkezi'nde, Aytmatov'un eser ve fotoğraflarından oluşan özel bir sergi açtı.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi de Aytmatov'un eserleri üzerinden Türk Dünyası'na bıraktığı izleri taşıyan resim sergisi ve panel tertip etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Cengiz Aytmatov, Kırgızistan, Spor, Edebiyat, Sanat, Kültür, Etkinlik, Sinema, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un doğumunun 95. yılı anıldı - Son Dakika


18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02
ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43
Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak

Son Dakika
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
16:36 ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı
16:28 Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 19:44:53. #1.12#
SON DAKİKA: Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un doğumunun 95. yılı anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement