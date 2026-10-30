Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: "Türkiye, (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın) liderliğinizde siyasi ekonomik askeri teknolojik başarılarıyla uluslararası arenadaki itibarını artırıyor"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: "Türkiye, (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın) liderliğinizde siyasi ekonomik askeri teknolojik başarılarıyla uluslararası arenadaki itibarını artırıyor"
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: " Türkiye, (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın) liderliğinizde siyasi ekonomik askeri teknolojik başarılarıyla uluslararası arenadaki itibarını artırıyor"
Kaynak: AA