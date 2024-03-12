Kırgızistan Cumhurbaşkanı, Türkiye\'deki organ nakli hizmetlerini inceledi

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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Malatya'daki İnönü Üniversitesinin Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve beraberlerindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Caparov'un bilim insanlarıyla görüşmede, Kırgızistan'da organ nakli hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik beklentiler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Caparov, "Ülkemize ve milletimize fayda getiren her insana saygı ve hürmet gösteriyoruz. Türkiye'den gelen Türk kardeşlerimize kucak açıp karşılamaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Ülkenin organ nakli alanında tecrübesinin olmadığını ve çeşitli mali zorluklara rağmen yüksek nitelikli personele sahip olduğunu belirten Caparov, şunları kaydetti:

"Organ nakline ihtiyacı olan vatandaşlarımız yurt dışına giderek ameliyatlar yaptırıyor. Ülkemizde organ nakline ihtiyacı olanların çoğu 50 yaşına kadar olan vatandaşlarımızdır. Biz bu vatandaşlarımızı iyileştirmek ve topluma kazandırmak istiyoruz. Bunun için çaba harcıyoruz."

Bu yıl ülkede böbrek nakli ameliyatlarını başarılı şekilde başlattıklarını söyleyen Caparov, ilk etapta 50 kişiye böbrek nakli ameliyatının ücretsiz yapılacağını bunun için kişi başına 7 bin dolar civarında bütçeden kaynak aktarıldığını anımsattı.

Caparov, ikinci etapta karaciğer naklinde hizmetlerin sağlanmasını amaçladıklarını bildirdi.

İnönü Üniversitesi, her türlü yardım ve desteği sağlamaya hazır

Kızılay da organ nakli hizmetlerini geliştirmeye yönelik en iyi uygulamaları paylaşmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Kırgızistan'a geldiklerini belirtti.

Üniversite hakkında bilgi veren Kızılay, eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın adını taşıyan tıp merkezinin önde gelen organ nakli kliniklerinden biri olduğunu belirterek, "Turgut Özal Tıp Merkezi uzmanlarınca 22 yılda 3 bin 700'den fazla başarılı organ nakli ameliyatı gerçekleştirildi." dedi.

Bugüne kadar Turgut Özal Tıp Merkezi'nde Kırgızistan sağlık sisteminde çalışan 65 karaciğer nakli uzmanının başarıyla eğitildiğini ifade eden Kızılay, merkezde şu anda 33 Kırgız uzmanın da becerilerini geliştirmeye devam ettiğini söyledi.

Kızılay, İnönü Üniversitesinin Kırgızistan'da karaciğer nakli için ana koordinasyon merkezinin oluşturulması konusunda mümkün olan her türlü yardım ve desteği sağlamaya hazır olduğunu kaydetti.