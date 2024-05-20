Kırgızistan Cumhurbaşkanı, İran Cumhurbaşkanı'nın ölümü üzerine taziye mesajı gönderdi - Son Dakika
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı, İran Cumhurbaşkanı'nın ölümü üzerine taziye mesajı gönderdi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı, İran Cumhurbaşkanı\'nın ölümü üzerine taziye mesajı gönderdi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi üzerine İran dini lideri Ali Hamaney'e taziye mesajı gönderdi. Caparov, Reisi'nin İran'ın prestijine ve halkının refahına büyük katkı sağladığını belirtti ve kurbanların ailelerine, yakınlarına ve İran halkına destek ve taziyelerini iletti.

20.05.2024 21:39
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle İran dini lideri Ali Hamaney'e taziye mesajı yolladı.

Cumhurbaşkanı Caparov, mesajında Reisi ve dava arkadaşlarının ölüm haberini derin üzüntüyle karşıladığını belirtti.

Caparov, "Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran İslam Cumhuriyeti'nin dünya sahnesindeki prestijinin artırılmasına, kalkınmasına ve halkın refahına büyük katkı sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

İbrahim Reisi'nin bilgeliği, ilgisi ve nezaketinin yanı sıra İran halkı için yaptığı asil işler ile hafızalarda kalacağını kaydeden Caparov, "Kırgız halkı ve kendi adıma kurbanların ailelerine, yakınlarına ve kardeş İran halkına en içten dileklerimle destek ve taziyelerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Helikopter kazası ve sonrası

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran- Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını belirledi.

Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi.

İran anayasasına göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor.

İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

Kaynak: AA

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