Kırgızistan\'da 2. Uluslararası Bişkek Film Festivali Başladı

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Kırgızistan'da 2. Uluslararası Bişkek Film Festivali, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un himayesinde açılış töreniyle başladı.

Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığının ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Bişkek Film Festivali'nin açılış töreni öncesinde mavi halı geçidi yapıldı.

Festivalin açılış töreninin düzenlendiği Bişkek Konser Salonu'na gelen sinema dünyasının ünlü isimleri ve davetliler mavi halıdan geçerek gazetecilere poz verdi.

Davetliler arasında Türkiye'de "Şahane Hayatım" ve "Çırak" adlı dizilerde rol alan Kırgız oyuncu İzabella Muzurbaeva da yer aldı.

Festival, Kara Kırgız Özerk Bölgesinin 100. kuruluş yıl dönümüne atfedildi.

Festivalin açılışını Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakan Birinci Yardımcısı Timurlan Ajımaliyev ve Bişkek Belediye Başkanı Aybek Cunuşaliyev yaptı.

Programda davetlilere, Uluslararası Bişkek Film Festivali ve Kara-Kırgız Özerk Bölgesi'nin kuruluşunu konu alan kısa filmler ve çeşitli kategorilerde yarışacak film tanıtım videoları gösterildi.

Festivale, 26 ülkeden 70'den fazla konuk ve yaklaşık 200 görüntü yönetmeni katılıyor.

Çeşitli etkinliklerle devam edecek festival kapsamında İran Film Haftası'nın açılışı yapılacak.