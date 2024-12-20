Kırgızistan'da 3. Halk Kurultayı Toplandı - Son Dakika
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Kırgızistan'da 3. Halk Kurultayı Toplandı

Kırgızistan\'da 3. Halk Kurultayı Toplandı

Cumhurbaşkanı Caparov, yasa dışı özelleştirmelerle ilgili adalet arayışını vurguladı.

20.12.2024 18:17
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Kırgızistan'da, ülkenin gündemindeki konular hakkında tavsiye kararı alma yetkisine sahip 3. Halk Kurultayı toplandı.

Başkent Bişkek'te 698 delegenin katılımıyla başlayan Halk Kurultayı'na (Halk Buluşması) Cumhurbaşkanı Sadır Caparov da katıldı.

Caparov, burada yaptığı konuşmada, devletin "yasa dışı özelleştirilmeleri gözden geçirme" faaliyetine değindi.???????

Ülkede fabrikaların, işletmelerin, arsaların, binaların yasa dışı özelleştirmeleri sonucunda devletin düzenli gelirden mahrum kaldığına işaret eden Caparov, "Çalınan malları devlete iade ederek adaleti yeniden tesis ediyoruz." dedi.

Caparov, Milli Güvenlik Devlet Komitesi, İçişleri Bakanlığı ve savcılığın titiz çalışmaları sayesinde milyarlarca Kırgız somu değerindeki varlığın ve tesislerin Hazineye iade edildiğini anlattı.

Devletin, yasal edinilen mülke asla el koymayacağını belirten Caparov, " Hırsızlık, dolandırma ve suiistimal yoluyla zenginleşenlerin lüks yaşamlarının sona erdiğini anlamaları gerekiyor. Halkın malı halka iade edilecek. Biz sadece çalıntı malları iade etmiyoruz, aynı zamanda insanların devlete olan güvenini de yeniden tesis ediyoruz." diye konuştu.

Caparov, özel mülkiyeti korumanın, işletmeleri desteklemenin ve girişimcilere adil davranmanın önceliklerinden olduğunu vurguladı.

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev, 17 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında, 2020 yılından bu yana 546 milyon dolar değerindeki 1174 gayrimenkulün devlet mülkiyetine geçtiğini belirtmişti.

Delegelerin konuşmalarıyla devam eden 3. Halk Kurultayı, Cumhurbaşkanı Caparov'un değerlendirmesi ve sonuç bildirisinin kabul edilmesinin ardından yarın sona erecek.

Kaynak: AA

Kırgızistan, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da 3. Halk Kurultayı Toplandı - Son Dakika

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