Kırgızistan'da 4. Uluslararası Çocuk Folklor Festivali Başladı - Son Dakika
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Kırgızistan'da 4. Uluslararası Çocuk Folklor Festivali Başladı

Kırgızistan\'da 4. Uluslararası Çocuk Folklor Festivali Başladı

Kırgızistan'da, çeşitli etkinliklerle kutlanan '1 Haziran Dünya Çocuk Günü' kapsamında bir hafta sürecek 4. Uluslararası Çocuk Folklor Festivali başladı. Festivalde Kırgızistan, Türkiye, Kazakistan, Güney Kore, Moğolistan, Sırbistan ve Rusya Federasyonu'ndan çocuk halk dansları grupları sahne aldı. Ayrıca festival kapsamında 2. Bişkek Kültür Forumu düzenlenecek ve Kırgızistan'ın geleneksel halk kültürünün korunması ve diğer ülkelerin halk sanatlarının tanıtımı amaçlanacak. Ülkedeki yerel yönetimlerin organizasyonunda ise parklarda ve konser salonlarında çeşitli kutlamalar düzenleniyor.

01.06.2024 14:35
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Kırgızistan'da, çeşitli ekinliklerle kutlanan "1 Haziran Dünya Çocuk Günü" kapsamında bir hafta sürecek 4. Uluslararası Çocuk Folklor Festivali başladı.

Bişkek Büyükşehir Belediyesince başkentteki Büyük Konser Salonu'nda festivalin açılışı düzenlenen konserle gerçekleştirildi.

Konserde, Kırgızistan, Türkiye, Kazakistan, Güney Kore, Moğolistan, Sırbistan ve Rusya Federasyonu'ndan çocuk halk dansları grupları sahne aldı.

Festival kapsamında kültür, mesleki ve geleneksel sanat alanındaki uluslararası kuruluşların temsilcilerin katılımıyla 2. Bişkek Kültür Forumu yapılacak.

İlki 2018'de düzenlenen festivalle Kırgızistan'ın geleneksel halk kültürünün korunması ve geliştirilmesinin yanı sıra diğer ülkelerin halk sanatlarının tanıtımının amaçlandığı belirtildi.

Bu arada, ülkedeki yerel yönetimlerin organizasyonunda parklarda ve konser salonlarında çeşitli kutlamalar düzenleniyor.

Öte yandan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, "1 Haziran Dünya Çocuk Günü" nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Caparov, ulusal önceliklerden biri olarak çocukların doğru yetiştirilmesi ve aile değerlerinin güçlendirilmesi konularına büyük önem verdiklerini vurguladı.

Kırgızistan Milli İstatistik Komitesi de "1 Haziran Dünya Çocuk Günü" nedeniyle ülkedeki çocuk istatistiklerini açıkladı.

Ülkenin bu yılın başı itibarıyla 7 milyon 181 bin olan nüfusunun 2 milyon 692'sinin, 18 yaşın altındakilerden oluştuğu kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, Dünya Çocuk Günü, Kırgızistan, Moğolistan, Güney Kore, Kazakistan, Sırbistan, Türkiye, Çocuk, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da 4. Uluslararası Çocuk Folklor Festivali Başladı - Son Dakika

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