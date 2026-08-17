Kırgızistan\'da Elektrik Kesintileri Araştırılacak

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, ülkede yaşanan elektrik kesintilerinin nedenlerinin araştırılması ve sorumluların belirlenmesi amacıyla özel bir araştırma komisyonu kurulması talimatını verdi.

Bakanlar Kurulu Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kasımaliyev, ilgili birim yöneticileriyle yaptığı toplantıda, başkent Bişkek ve diğer bölgelerde son bir ayda tepkilere yol açan plansız elektrik kesintilerini gündeme taşıdı.

Ülkede son 1,5 yılda 26 yüksek gerilim kesintisinin kaydedildiğini belirten Kasımaliyev, ekipman işletme ve güvenlik kurallarının ihlali, teknik arızalar, yüklenici firmaların yol açtığı hat hasarları ile yönetici ihmallerinin bu kesintilere neden olduğunu vurguladı.

Sonbahar-kış sezonuna hazırlık sürecinde plansız kesintilerin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Kasımaliyev, Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlar Kurulu Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi Dairesi Başkanı Azamat Apsatarov'a süreci şahsen inceleme ve özel bir komisyon oluşturma talimatı verdi.

Kasımaliyev, komisyonun 14 Ağustos'ta meydana gelen olay da dahil olmak üzere kesintileri tüm yönleriyle inceleyeceğini aktararak, ihmali bulunan bakanlık yetkilileri, enerji şirketleri ve yüklenici firmalar hakkında hukuki ve disiplin süreçlerinin başlatılacağını belirtti.

Kazakistan'ın Almatı şehri dahil ülkenin güneyinde 14 Ağustos'ta elektrik kesintileri yaşanmış, bu durumdan komşu ülke Kırgızistan sorumlu tutulmuştu.